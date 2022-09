V Kočevju odprli prenovljeno cesto od Gorenja do Stare Cerkve

7.9.2022 | 12:30

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - V občini Kočevje so zaključili prenovo dotrajane ceste med Gorenjem in Staro Cerkvijo. Včeraj sta jo odprla in namenu predala kočevski župan Vladimir Prebilič in predsednik Krajevne skupnosti Stara Cerkev Marjan Jarc. Prenovljena cesta bo omogočila varen promet, predvsem pa večjo varnost pešcem in kolesarjem, je ob tem dejal Prebilič.

Cesta od Stare Cerkve do Gorenja je bila že precej dotrajana, saj jo kot bližnjico pogosto uporabljajo vozniki, ki si želijo skrajšati pot med Ribnico in Žužemberkom oz. Novim mestom. Prvo pobudo za njeno prenovo so krajani podali pred 12 leti, uresničena je bila letos.

Po Prebiličevih besedah so sprva mislili, da bo dovolj zgolj preplastitev, pozneje pa ugotovili, da je cesta potrebna korenitejše prenove. Od sklada kmetijskih zemljišč so morali odkupiti tudi zemljišča.

Na okoli 600 metrov dolgem odseku so na novo preplastili vozišče, uredili odvajanje meteornih vod, zgradili pločnik ter uredili kolesarske površine in javno razsvetljavo.

Prenovo je izvedlo na javnem razpisu izbrano podjetje Trgograd trgovina in gradbeništvo iz Litije, za nekaj manj kot pol milijona evrov. Denar za prenovo je iz proračuna zagotovila občina.

V prihodnosti občina v neposredni bližini načrtuje še obnovi cest proti Konca vasi in Mlaki.

STA; M. K.

Galerija