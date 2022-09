Kulturni dom Dragatuš z novo streho

7.9.2022 | 10:50

KD Dragatuš (Foto: Občina Črnomelj)

Dragatuš - Zaradi slabega stanja in dotrajanosti strešne kritine je bila nujno potrebna sanacija strehe na severnem kraku stavbe Kulturnega doma Dragatuš, ki je v lasti občine od letos. Naložba je bila vredna okoli 40 tisoč evrov, ki jih je v celoti zagotovil občinski proračun. Dela so se začela v letošnjem juniju in končala v avgustu.

Občina Črnomelj namerava v naslednjih letih po fazah obnovo Kulturnega doma nadaljevati.

M. K.