Tudi Anita Horvat poleg Šutejeve in Čeha na finalu diamantne lige

7.9.2022 | 11:30

Ko se je Anita domov vrnila s Svetovnega prvenstva, so ji v Trebnjem pripravili sprejem in zasuli z darili. (Foto: arhiv; TIC Trebnje) Danes pa praznuje šestindvajseti rojstni dan ...

Zürich/Trebnje - Poleg Tine Šutej in Kristjana Čeha bo na finalu atletske diamantne lige nastopila tudi tretja Slovenka Anita Horvat, ki je dobila povabilo organizatorjev za nastop na 800 m. Horvatova je bila sedma julija na svetovnem prvenstvu, med desetimi atletinjami pa bo tekmovala drugi dan finala, v četrtek ob 21.19 uri.

Tina Šutej bo nastopila danes ob 17.30 v skoku s palico prvi dan tekmovanja, v četrtek pa se bo za zmago potegoval še svetovni prvak Kristjan Čeh v metu diska ob 18.15.

Horvatova bo tako tekmovala med deseterico na finalu najprestižnejše serije atletskih mitingov, je na 13. mestu v skupnem seštevku na dva stadionska kroga, za šest točk je bila tretja 6. avgusta v Šleziji na Poljskem.

"Vedela, sem da se lahko uvrstim v finale, a je moralo kar nekaj deklet odpovedati nastop. Zato sem bila obenem kar malo presenečena, ko sem izvedela, da bom lahko tekmovala. Vesela sem, da sem dobila priložnost nastopa v finalu, ki bo podoben teku na SP. Dekleta bodo šlo na polno, to ne bo taktičen tek. Želim si, da bi naredila tehnično in taktično dober tek. V tej sezoni mi je to na SP že uspelo. Upam, da mi bo tokrat tudi. To bo moj predzadnji nastop letos, 12. septembra zaključujem tekmovalno leto v Bellinzoni v Švici," je povedala Horvatova, slovenska rekorderka na 400 m, ki danes praznuje šestindvajseti rojstni dan.

STA; M. K.