Umor v Brezju - oba v priporu; na plan potegnili lesene palice in sekiro; kolesarka poškodovana zaradi - ptiča

Danes dopoldne so 25-letnega Mirka Pilingerja, osumljenca umora in poskusa uboja, ter 20-letnega osumljenca v sostorilstvu za isti dogodek zaslišali na Okrožnem sodišču v Novem mestu. Po zaslišanju je bil za oba odrejen pripor zaradi ponovitvene nevarnosti oziroma nevarnosti vplivanja na priče.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z delom na primeru, prav tako še vedno potekajo forenzične preiskave predmetov in sledov, zaseženih v omenjenem kaznivem dejanju.

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto v minulem dnevu obravnavali 191 klicov na številko 113, od tega je bilo 64 dogodkov takšnih, ki so zahtevali njihovo posredovanje.

Vlomi in tatvine

Včeraj zgodaj zjutraj so policiste klicali na Cesto 4. julija v Krškem, kjer so ob prihodu v službo ugotovili, da so jim ponoči vlomili. Po prvih podatkih so jim odnesli blagajno z denarjem, ocenjujejo, da je škode za nekaj tisoč evrov.

V Trebnjem se je zopet pojavil ljubitelj meglenk. Dan pred tem so policisti poročali o tatvini dveh s clia, včeraj pa so prijavili, da pogrešajo še dve z drugega clia.

Iz gozda v okolici Dobruške vasi so neznanci v zadnjem mesecu dni posekali in odpeljali nekaj dreves. Lastniku so povzročili za nekaj sto evrov škode.

V Gorici so policisti obravnavali poškodovanje na škodo lovske družine iz Velikega Podloga. Neznanci so požagali dva nosilna stebra lovske preže, ki se je zaradi tega podrla. Škodo še ocenjujejo.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali enajst prometnih nesreč z materialno škodo ter dve z lahkimi telesnimi poškodbami.

Pri Bruni vasi je 49-letna voznica med vožnjo izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala na bankino, od tam pa po nekaj metrih zapeljala s ceste in trčila v drevo. Sprožile so se zračne blazine, ki so jo lažje poškodovale. Policisti so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,29 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Zvečer se je v Novem mestu v 45-letno kolesarsko z električnim kolesom zaletel ptič. Ob zaviranju je izgubila nadzor nad kolesom in padla. Pri tem se je lažje poškodovala.

Dopoldne so policisti na Drnovem ustavili 22-letnega voznika osebnega avtomobila iz okolice Krškega. Ugotovili so, da so na avtu tablice, ki pripadajo drugemu vozilu, voznik pa nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli.

V Škocjanu so šentjernejski policisti nekaj pred deseto zvečer ustavili 35-letnega voznika osebnega avtomobila iz Šmarjeških Toplic. Zaradi nezanesljive vožnje so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,04 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, pijanega voznika pa so prišli iskat in ga odpeljali domov.

Na plan potegnili lesene palice in sekiro ...

V noči na ponedeljek, ob poltretji uri, so policistom na številki 113 prijavili vlom v osebni avtomobil v Črnomlju. Policisti so ugotovili, da naj bi do avta prišli trije neznanci, razbili steklo in odnesli dve motorni žagi znamke Stihl 500i. Lastniku so skupaj povzročili za okoli tri tisoč evrov škode. Med preiskovanjem primera in zbiranjem obvestil so se na kraj pripeljali trije občani z Lokev, stari med 22 in 26 let. Med 44-letnim oškodovancem in njimi je prišlo do izmenjave mnenj in obtoževanja za vlom. Na plano so mladeniči potegnili lesene palice, oškodovanec pa sekiro, tako da so imeli policisti precej dela, da so situacijo pomirili in napotili vsakega na svoj konec. Primer obravnavajo kot prekršek zoper javni red in mir, vlom pa kot kaznivo dejanje.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so skupaj prijeli 56 tujcev, ki so na nezakonit način vstopili v Republiko Slovenijo. Večino so prijeli na območju Posavja (Brežice, Dobova, Ponikve, Veliki Obrež, Loče, Obrežje, Slovenska vas), štiri pa pri Tribučah na območju policijske postaje Črnomelj. Tujci prihajajo iz Turčije, Indije, Afganistana, Burkine Faso, Burundija, Gvineje, Kameruna, Tunizije in Alžirije. Postopki z njimi še niso zaključeni.

