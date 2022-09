FOTO: O nesreči gasilci obveščeni (pre)pozno; pogin rib v Bistrici

8.9.2022 | 07:00

Nesreča v Malih Laščah (Fotografiji: GE Ribnica)

Včeraj ob 10.16 so v Šentrupertu v potoku Bistrica opazili več poginulih rib. O dogodku so bili obveščeni Inšpektorat za okolje in prostor, policija, ribiška družina Sevnica in gasilci PGD Šentrupert. Vzrok pogina ugotavljajo pristojne službe.

Delovna nesreča

Ob 14.23 si je na gradbišču na Trubarjevi cesti v Šentjerneju delavec poškodoval glavo. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zapeljala s ceste

Ob 6.07 je v Malih Laščah, občina Velike Lašče, osebno vozilo zletelo s ceste, se prevračalo in obstalo na cestišču. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in cestišče posuli z vpojnimi sredstvi. V nesreči se je poškodovala voznica.

Ribniški gasilci pa pri tem opozarjajao: ''Prometna nesreča se je pripetila okoli 5:30 ure, gasilci pa smo o nesreči bili obveščeni šele ob 6:12. Reševalci so bili sicer obveščeni takoj, vendar smo gasilci izgubili več kot pol ure dragocenega časa. Tokrat sicer to ni imelo pomena, saj naša pomoč ni bila potrebna.

Nasvet!

Ko pridete na mesto nesreče in so poškodovane osebe ... vedno kličite na 112 in ne na posebne telefonske številke zdravstvenih domov. Operaterji na 112 bodo poslali ustrezno pomoč, takoj istočasno za vse intervencijske službe. Odzvali se bodo skladno s protokolom. S tem ne pride do izgube časa, ki je včasih še kako potreben.''

Tlelo v deblu

Ob 22.51 je v naselju Graben, občina Ribnica, tlelo v deblu drevesa, kjer se je nahajalo sršenje gnezdo. Gasilci PGD Sveti Gregor so pogasili tleče deblo.

Vode spet dovolj

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da ukrep o racionalni rabi ni več potreben.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 10:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAPLJIŠČE;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP METLIKA;

- od 7:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, izvod novo naselje.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 9:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽA, izvod 3. NASELJE POD PROGO, TRGO., BANKA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREDNJE LAKNICE, nizkonapetostno omrežje GORENJE LAKNICE.

M. K.