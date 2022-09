Za župana MO Krško kandidat SLS Iztok Starc

8.9.2022 | 09:00

Iztok Starc (Foto: Rasto Božič/STA)

Pri županski kandidaturi ga med drugim podpira aktualni krški župan Miran Stanko. (vse ostale fotografije: Pavel Perc)

Krško - Kandidaturo za župana Mestne občine Krško je včeraj javno napovedal kandidat SLS Iztok Starc. Da kandidira za krškega župana, se je odločil predvsem zaradi izziva in ker je odprt za povezovanje in za sprejemanje novih ter svežih idej. Tudi zato, ker ni kandidat neke ideologije, ozkih strankarskih ali kakšnih drugih pogledov, je dejal.

Starc je 49-letni odvetnik, kot je povedal, pa je kandidat ljudi, ki v krški občini živijo in delajo vse življenje, ki se trudijo graditi in povezovati, ne pa rušiti, izključevati in kritizirati. Ljudi, ki gledajo na svet pozitivno in vedro ter se uspehov drugih veselijo enako kot lastnih, je dodal.

Med svojimi programski izhodišči je navedel po njegovem glavne izzive, ki čakajo občino. Ustvariti privlačno bivalno in delovno okolje za vse prebivalstvo in gospodarstvo, utrditev in okrepitev položaja Mestne občine Krško kot središča samostojne pokrajine Posavje in predvideno umeščanje in izgradnja drugega jedrskega bloka.

Zavzemal bi se, da občina postane upravno, gospodarsko, izobraževalno, kulturno in športno središče pokrajine Posavje. Zavzemal se bo za bivalno in delovno okolje, v katerega se bodo mladi radi vračali, v njem živeli, delali in si ustvarili družine. Je za okolje, v katerem se bo varno in udobno postarati in preživeti starost in ki bo spodbudno tudi za delovno dejavne ljudi iz obrti, podjetništva, gospodarstva, kmetijstva in turizma.

Spodbujal bi stanovanjsko gradnjo, pridobivanje sredstev iz evropskih razvojnih skladov in podpiral kulturo ter šport. Skrbel bi za uresničevanje policentričnega in skladnega medkrajevnega razvoja in razvoja krajevnih skupnosti. Stremel bi k zagotavljanju učinkovite in razvojno naravnane občinske uprave, obljublja.

Nadomestilo, ki ga občina prejema za omejeno rabo prostora zaradi jedrskega objekta, bi namenil za skupne razvojne in nadstandardne projekte. Podprl bi gradnjo drugega bloka krške nuklearke.

Pri županski kandidaturi ga podpirajo NSi, aktualni krški župan Miran Stanko in evropski poslanec Franc Bogovič, je še dejal Starc.

Doslej štirje kandidati

Poleg Starca sta župansko kandidaturo v Krškem do zdaj uradno napovedala nekdanji poslanec in nekdanji član SNS Dušan Šiško in Janez Kerin, ki se bo, enako kot Šiško, za mesto krškega župana potegoval s podpisi volivcev. Da bo konec meseca uradno predstavila kandidaturo, je napovedala Janja Starc, ki deluje v Območni obrtno-podjetniški zbornici Krško. Župan Stanko se za župansko mesto ne bo več potegoval.

STA; M. K.

