FOTO: Voznik pobegnil v gozd, njegov avto z migranti pa trčil v policiste

8.9.2022 | 10:30

Avto z migranti trčil v policijski avtomobil (Foto: PP Brežice)

Policisti so v minulem dnevu na številki 113 sprejeli 216 klicev, 63-krat so posredovali.

Mejne zadeve in tujci

V zadnjih 24. urah so na območju Policijske uprave Novo mesto prijeli 52 tujih državljanov, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo. Vsi so bili prijeti na območju Posavja (Bukošek, Podvinje, Dobova, Trnje, Obrežje, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem), prihajajo pa iz Bangladeša, Indije, Pakistana, Afganistana, Kube, Konga in Burundija. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Ob pol sedmih zjutraj so policisti specializirane enote za nadzor državne meje, ki delujejo na območju novomeške policijske uprave, pri Bukošku z modrimi lučmi in sireno ustavljali osebno vozilo, v katerem je bilo več oseb, zaradi suma, da so v avtu ilegalni migranti. Voznik se za znake policistov ni zmenil in je pospešil vožnjo proti Brežicam. Policisti z modrimi lučmi so ga uspeli prehiteti in nameravali zaustaviti s počasno vožnjo pred njim. Voznik naj bi ga poskušal obvoziti. Obe vozili sta zmanjševali hitrost – v nekem trenutku pa se je voznik odločil, da ne bo počakal policistov: tik preden se je vozilo ustavilo, je skočil iz vozila in pobegnil v gozd. Policisti so to opazili in se ustavili. Enoprostorec brez voznika pa se je sam peljal še malo naprej in trčil v zadnji del službenega vozila policije. V enoprostorcu je bilo osem državljanov Bangladeša in Indije, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo. Poškodovan ni bil nihče. Tujce so v postopek prevzeli brežiški policisti. Voznika vozila, šlo naj bi za državljana Slovenije, še iščejo zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči pri nezakonitem prestopu državne meje.

Našli ostanke govedi

V bližini naselja Dobruška vas so dopoldne našli že precej razkrojen del goveje noge. Policisti sumijo, da bi lahko pripadala telici, ki so jo neznanci usmrtili konec avgusta na pašniku pri Dolnji Stari vasi.

Zasegli konopljo

Sevniški policisti so dopoldne na Otavniku zasegli 135 sadik konoplje zaradi suma gojenja za pridelalo prepovedane droge. O zasegu so obvestili preiskovalno sodnico in državnega tožilca, nato pa bodo napisali kazensko ovadbo.

Tatvine lesa

Popoldne so klicali policiste v Strelac, kjer je lastnik gozda prepodil osebe, ki naj bi v avto (zopet) nalagali drva. Policisti so ugotovili, da so iz gozda v zadnjih dneh odpeljali vsaj dvajset dreves bukve in gabra, premera deset do dvajset centimetrov, in mu naredili za okoli tristo evrov škode. Policisti iz Šentjerneja so vozilo in potnike nekaj minut kasneje izsledili v Dobruški vasi. Drv v avtomobilu ni bilo. Preiskava je v teku.

Tatvina iz traktorjev

Lastnik traktorja iz Črmošnjic je prijavil, da so mu iztočili nekaj dizelskega goriva ter ukradli poteznico, cepin, trikotnik in kardansko gred. Naredili so mu za približno petsto evrov škode.

Porezali so telefonski kabel

V Črnomlju so dopoldne ugotovili vzrok motenj na telefonskih linijah zadnjih dni. Na relaciji Omota – Gradnik so neznanci namreč z drogov porezali približno tristo metrov telefonskega vodnika. V bližini je bilo opaziti tudi dim v gozdu, a se je izkazalo, da ne gre za kurjenje kablov, kar se običajno zgodi po takšnih tatvinah. Policisti nadaljujejo aktivnosti.

Poskus vloma v zidanico

V Ručetni vasi do v zadnjih dneh poskusili vlomiti v zidanico. V prostor niso prišli, so pa lastnikom naredili za okoli tisoč evrov škode na vratih.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali pet prometnih nesreč z gmotno škodo ter eno s hudimi poškodbami. Slednja se je zgodila dopoldne na relaciji Kronovo – Otočec, ko se med kolesarjenjem po kolesarski stezi snela veriga. 11-letni otrok je zaradi tega padel po tleh in si poškodoval roko. Mladi kolesar je uporabljal ustrezno kolesarsko čelado.

Policisti pa so v Črnomlju ustavili 67-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli.

M. K.