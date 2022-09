Iščejo 11-letnega otroka (dopolnjeno: našli so ga)

8.9.2022 | 08:40

Liam Šurc

Svojci pogrešajo 11-letnega Liama Šurca iz Bohinja. Nazadnje so ga videli v Bohinjski Bistrici včeraj okoli 13. ure. Oblečen je v sive kratke hlače, rdečo majico, temen pulover s kapuco in športne čevlje, na sebi pa ima belo-modro šolsko torbo, so sporočili iz policijske postaje Kranj.

Policija poziva vse, da kakršne koli informacije o pogrešanem otroku sporočijo policiji.

Otrok je visok okoli 160 cm, ima kratke rjave lase in je suhe postave, zadnjič pa so ga videli po pouku, je sporočila policija.

Glede na zbrana obvestila ni znakov, da bi bil žrtev kaznivega dejanja, so še sporočili.

Dodano 9.9. ob 7.00:

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so policisti našli 11-letnega Liama Šurca iz Bohinja. Z dečkom je vse v redu, so še dodali na PU Kranj.

M. K.