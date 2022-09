FOTO: Breji telici odrezali okončine, trup in glavo pa pustili

8.9.2022 | 11:40

Nesrečna breja telica črno-bele pasme, ki so jo ubili in ji odrezali okončine, je bila stara dve leti. (Foto: osebni arhiv I. H.)

Okončine so bile s krave odrezane s tako natančnostjo, kot jo premore redkokateri mesar. (Foto: osebni arhiv I. H.)

Ivan Hočevar je razočaran nad brezsrčnostjo storilcev. (Foto: M. Ž.)

Dolnja Stara vas - »Nisem še prišel k sebi. Le kako je lahko kdo tako brezčuten in tako razmesari žival?« je dan po dogodku, ki je pretresel celotno družino, s cmokom v grlu povedal Ivan Hočevar iz Dolnje Stare vasi v občini Škocjan. Na ograjenem pašniku, na katerem je bilo na paši 14 brejih telic in bik, je namreč prejšnji torek našel ubito telico. Od nje sta ostala le trup in glava, okončine s stegni in plečem vred pa so ponoči neznanci odrezali in odnesli.

Mura, tako je bilo ime telici, breji sedem mesecev, je imela veliko plemensko vrednost, škode je za okrog 2.000 evrov, je ocenil prizadeti lastnik. Omenjeni pašnik je na koncu vasi, na samem in stran od oči, tja živalim vsak dan pripeljejo okrog tisoč litrov vode, zjutraj in zvečer pa Ivan še preveri, ali je vse, kot mora biti.

Na prizor, ki je Ivana v torek pričakal na pašniku, niti v najhujših morah ne bi mogel pomisliti. »Da tako odrežejo okončine, preostalo pa pustijo … Krvi skorajda ni bilo, odrezano pa je bilo s takšno natančnostjo, da marsikateri mesar v klavnici ne zna tako. Morali so biti zelo izurjeni, pa še noč je bila,« je nadaljeval Ivan.

Oba z ženo menita, da so za to odgovorni Romi, saj so imeli z njihovimi nečednimi posli že večkrat opravka.

Kaj vse so jim že pokradli, kakšne so njihove izkušnje, preberite v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu. Hočevarjevi pravijo, da so vajeni že vsega hudega, a to, kar se dogaja letos, presega vse meje. Nihče pa nič ne ukrepa ... Hočevarjeva pripovedujeta za Dolenjski list.

M. Žnidaršič

