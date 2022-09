Deklica s piščalko spet v mestu; da bi jo le vandali pustili pri miru

8.9.2022 | 13:00

Župan Vladimir Prebilič ob ponovnem odprtju skulpture (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Po nekaj mesecih obnove se je znamenita umetniška skulptura Deklica s piščalko vrnila v fontano na Trgu sv. Jerneja v središču Kočevja. Z njeno obnovo so po besedah kočevskega župana Vladimirja Prebiliča dali jasno sporočilo, da je odnos do kulture na Kočevskem visok.

Skulptura je bila v preteklih letih večkrat tarča vandalov, poleg tega je bila zelo dotrajana inštalacija fontane. To so zdaj zamenjali in nadgradili, skulpturo in podstavek pa popravili, kjer je bilo treba. Namenoma so jo tudi nekoliko dvignili od tal, da zmanjšajo poskuse vandalizma.

Po besedah Prebiliča je šlo za zahteven projekt, za katerega je bilo potrebnega veliko znanja in dela, na kar kaže tudi to, da so zelo težko našli izvajalca. Kar nekaj jih je namreč obnovo odklonilo. Na koncu je bilo tudi v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine po besedah župana vse narejeno tako, da so vsi zadovoljni.

S prenovo, ki je stala 30.000 evrov, so po besedah župana dali jasno sporočilo, da je "odnos do kulture na Kočevskem visok". "Želim si le, da bi se ta odnos do kulture prenesel tudi v medsebojne odnose na tem prostoru," je dejal na sredini predstavitvi obnovljene skulpture.

Vsem, ki imajo Deklico s piščalko za tarčo vandalizma, pa je sporočil: "S tem, ko uničujemo svojo kulturno dediščino, predvsem kažemo svojo neodgovornost tako do kraja, v katerem živimo, kot do vseh, ki smo v teh krajih doma."

Skulptura je sicer delo kočevskega akademskega kiparja Staneta Jarma (1931-2011). Po naročilu takratnega kočevskega župana Janeza Riglerja je bila iz brona vlita leta 1959, mesto ob vodnjaku na Trgu sv. Jerneja pa je dobila leta 1963.

STA; M. K.