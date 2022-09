Za vikend skozi križišče v Žabji vasi izmenično enosmerno

8.9.2022 | 14:00

Foto: Arhiv MONM

Novo mesto - V soboto in nedeljo, 10. in 11. septembra, bo potekala preplastitev križišča Šentjernejske, Kandijske, Belokranjske in Levičnikove ceste v Žabji vasi. Gradbeni izvajalec CGP bo asfaltiranje vozišča izvajal med 7. in 19. uro, v tem času bo v križišču urejena delna zapora, sporočajo z rotovža. Promet bo potekal izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem, po 19. uri bo znova urejen dvosmerno.

V času delne zapore bodo promet na štirih krakih križišča usmerjali štirje nadzorniki, ki bodo glede na gostoto prometa usklajeno sproščali posamične krake, izven delovnega časa gradbenega izvajalca pa bo promet potekal nemoteno z vseh krakov križišča.

Z deli v Žabji vasi se bo nadgradila prenova Levičnikove ceste, ki je potekala v avgustu v obdobju kolektivnih dopustov največjih novomeških podjetij, 1750 metrov dolgemu prenovljenemu cestnemu odseku pa se bo tako priključilo še preplaščeno križišče. Denar za preplastitev bo zagotovila Direkcija RS za infrastrukturo.

M. K.