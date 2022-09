Podeljene Michelinove zvezdice - zelena zvezdica za Gostilno Repovž

8.9.2022 | 14:50

Meta in Gregor Repovž (Foto: Primož Lavre)

Rok Vovko (foto: arhiv DL; M. L.)

Jure Tomič (foto: arhiv DL; M. L.)

Grad Otočec (Foto: Terme Krka)

Današnja podelitev (Foto: STO)

Z Michelinovimi zvezdicami se v letošnjem letu ponaša 10 slovenskih restavracij, tri več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2022 obdržala dve zvezdici, devet restavracij pa se jih ponaša z eno.

T.i. zeleno zvezdico je letos pridobila Gostilna Repovž, ki je tudi ohranila znak Bib Gourmand. Na seznamu restavracij, ki jih za obisk priporoča vodnik MICHELIN GUIDE SLOVENIA 2022, pa so med 41 slovenskimi restavracijami tudi Gostilna Vovko, Ošterija Debeluh in Otočec Castle.



Po eno zvezdico so na novo prejele restavracije Cob, kjer ustvarja Filip Matjaž, Milka, kjer kulinariko vodi David Žefran, ter Restavracija Strelec z Igorjem Jagodicem. Uroš Štefelin, ki si je zvezdico v preteklih letih že prislužil z Vilo Podvin, jo je tokrat na novo prejel z novo restavracijo Hiša Linhart.

Po eno zvezdico so obdržale Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem, Dam z Urošem Fakučem, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom, Atelje z Jorgom Zupanom ter Grič z Luko Koširjem.

Michelin sicer podeljuje tudi druge vrste znakov, eden od njih so zelene zvezdice za restavracije, ki so posebej zavezane trajnostni gastronomiji. Na novo sta zeleni zvezdici letos pridobili Hiša Linhart ter Gostilna Repovž, skupaj pa je takih restavracij v letošnjem vodniku šest.

Skupno sedem restavracij si je medtem prislužilo znak Bib Gourmand za izredno kulinariko po dostopnih cenah, v Michelinov izbor priporočenih restavracij pa je letos uvrščenih 41 restavracij, od tega šest novih.

"Tretja izdaja Michelinovega vodnika za Slovenijo izraža višanje gastronomskega standarda, ki ga je moč opaziti po vsej državi. 10 novih restavracij, ki se je letos pridružilo izboru ali so napredovale, se nahaja v sedmih različnih mestih in naši inšpektorji so z navdušenjem opazovali, kako se vsako leto po vsej državi pojavljajo ali napredujejo visoko kakovostne restavracije," je Michelin v sporočilu za javnost povzel besede mednarodnega direktorja Michelinovih vodnikov Gwendala Poullenneca.

"Danes je res vesel dan za slovenski turizem," je ocenila direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. "Od danes ima kar 10 restavracij v Sloveniji Michelinove zvezdice. To je precej nad povprečjem Evrope, če gledamo zvezdico na prebivalca, in tri več kot lani. To je velik uspeh, ki potrjuje vrhunskost, izjemnost, tudi zrelost slovenske gastronomije in njenih kuharskih mojstrov in mojstric, nenazadnje pa pomeni tudi ogromno promocijo Slovenije, slovenskega turizma in gastronomije," je dejala med drugim.

"Kljub izzivom, s katerimi se soočajo gostinci v zadnjem obdobju, smo jim hvaležni, da gradijo dalje, da iščejo nove priložnosti, oblikujejo nova doživetja in ostajajo zvesti tistemu, kar najbolj cenimo - lokalnemu, avtentičnemu, trajnostnemu, gostoljubnemu. In to je Michelin gotovo opazil," je nadaljevala Pakova.

Na STO se ob tem, kot je spomnila, prek različnih sistematičnih, sodobnih, inovativnih aktivnosti trudijo ponesti izjemnost slovenske gastronomije v svet. "Tudi zato smo se pred tremi leti odločili za sodelovanje z najvplivnejšim gastronomskim vodnikom z izjemnim promocijskim dosegom. Vrhunsko gastronomijo skupaj s kuharskimi mojstri in mojstricami tudi izpostavljamo na vseh pomembnejših turističnih dogodkih ter v okviru številnih kampanj po svetu, s katerimi nagovarjamo zahtevnejše goste. Zato tudi ne čudi, da se slovenska gastronomija redno pojavlja na naslovnicah globalno najpomembnejših medijev," je sklenila sogovornica.

Slovesne podelitve znakov v Ljubljani se je udeležil tudi gospodarski minister Matjaž Han, ki je poudaril, da se zaveda, kakšno je delo v gostinstvu in turizmu in kakšni časi prihajajo. "Kot minister vam obljubim, da bomo naredili vse, da vaše uspehe prelijemo v še bistveno večjo prepoznavnost Slovenije. Zaradi vas je Slovenija že sedaj prepoznavna po celem svetu," je dejal zbranim chefom.

Predsednik Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo je v izjavi ob robu dogodka ocenil, da je razvoj vrhunske kulinarike v Sloveniji že stalnica, kar je za slovenski turizem dobro, saj je kulinarika tudi pomemben motiv obiska gostov. "Tudi na ravni promocije je bilo veliko narejenega, zlasti na področju najvišje ravni kulinarike. Smo se pa v panogi že pogovarjali, da bi bilo treba promocijske aktivnosti v prihodnje bolj intenzivno prenesti tudi na srednjo raven kulinarike," je dejal.

V odgovoru na vprašanje o izzivu kadrov, ki teži gostince po vsej Evropi, Pobegajlo pravi, da lahko projekti, kot so Michelinove zvezdice in televizijski šovi, pomagajo. Ob tem je panoga pod vodstvom STO zagnala kampanjo za promocijo turizma zlasti med mladimi. "Promocijska akcija teče zlasti na družbenih omrežjih in jo bomo nadaljevali. Ocenjujemo namreč, da bo kadrovski izziv, žal, z nami še kar nekaj časa," je sklenil.

Kaj prinaša MICHELIN GUIDE SLOVENIA 2022



Michelinovi inšpektorji so v tretjo izdajo Michelinovega vodnika za Slovenijo uvrstili 58 restavracij.



Michelinove zvezdice označujejo restavracije, ki glede na ocene Michelinovih inšpektorjev nudijo vrhunska gastronomska doživetja.



Dve Michelinovi zvezdici za odlično kulinariko, vredno ovinka na poti, je že tretjič zapovrstjo ohranila Hiša Franko kuharske mojstrice Ane Roš.



Po eno Michelinovo zvezdico je za visoko kakovost kulinarike, za katero se je vredno ustaviti na poti, prejelo devet restavracij:

Atelje, chef Jorg Zupan

Dam restavracija, chef Uroš Fakuč

Gostilna pri Lojzetu, chef Tomaž Kavčič

Gostišče Grič, chef Luka Košir

Hiša Denk, chef Gregor Vračko



Novo zvezdico so pridobili:

COB, chef Filip Matjaž

Hiša Linhart, chef Uroš Štefelin

Milka, chef David Žefran

Restavracija Strelec, chef Igor Jagodic





Michelin Green Star se uporablja za označevanje restavracij, ki so posebej zavezane bolj trajnostni gastronomiji. Slovenske restavracije so bile pred tremi leti med prvimi dobitnicami Michelinovega priznanja za trajnost. Kot izpostavljajo pri Michelinu to »izraža pohvalo in spodbudo ekološko odgovornim pobudam, ki jih izvajajo v zglednih restavracijah. Slovenija, ki jo pogosto imenujejo 'zelena pljuča Evrope', potrjuje svoj status pionirja na področju ekološko odgovorne gastronomije z dvema novima restavracijama, ki sta prejeli MICHELINOVO zeleno zvezdico«.



Michelinovo zeleno zvezdico so od lani ohranile štiri restavracije:

Gostilna Krištof, chef Uroš Gorjanc

Gostilna Mahorčič, chef Ksenija Krajšek Mahorčič

Gostišče Grič, chef Luka Košir

Hiša Franko, chef Ana Roš



Novo zeleno zvezdico so pridobili:

Gostilna Repovž, chef Meta Repovž

Hiša Linhart, chef Uroš Štefelin



Bib Gourmand označuje restavracije, ki ponujajo izkušnjo z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo. To priznanje je od lani ohranilo sedem restavracij:

Gostilna na Gradu, Gostilna Repovž, Jožef, Mahorčič, Rajh, Ruj, TaBar



Na seznamu restavracij, ki jih za obisk priporoča vodnik MICHELIN GUIDE SLOVENIA 2022, je 41 slovenskih restavracij:

AS, B-Restaurant, Calypso, Cubo, Dvor Jezeršek, Etna, Galerija Okusov, Gostilna Danilo, Gostilna Francl, Gostilna Krištof, Gostilna Vovko, Gredič, Harfa, Hiša Krasna, Hiša Torkla, JB, Kendov Dvorec, Julijana, Landerik, MAK, Monstera Bistro, Ošterija Debeluh, Otočec Castle, Pavus, Pikol, Restavracija Hotela Marina, Rizibizi, Sedem, Separé, Shambala, Sophia, Stara Gostilna, Sushimama, Valvas'or, Vila Planinka



Na novo je v to kategorijo uvrščenih 6 restavracij:

Altrokè, City Terasa, Restavracija 1906, Restavracija Mama Marija, Špacapanova hiša, Vila Podvin

STA; M. K.