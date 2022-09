Strela zanetila gospodarski objekt

9.9.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: M. K.)

Včeraj ob 15.18 je v naselju Srednji Lipovec, občina Žužemberk, zaradi udara strele zagorel gospodarski objekt velikosti 15x10 metrov. Ogenj je zajel celotno ostrešje objekta ter skladiščeno slamo in suho seno. Gasilci PGD Dvor, Žužemberk in Ajdovec so razkrili streho, pogasili požar, izmetali in pogasili tlečo slamo ter suho seno. Ostanke so odpeljali na deponijo. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Dvor in Ajdovec.

Na AC na streho

Ob 16.43 se je na avtocesti Ljubljana - Novo mesto, občina Ivančna Gorica, pri izvozu za Višnjo Goro osebno vozilo prevrnilo na streho. Ena oseba se je poškodovala. Poleg Policije, reševalcev NMP in službe DARS so posredovali tudi gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje. Odklopili so akumulator na vozilu, vozilo postavili na kolesa in po cestišču posuli vpojna sredstva.

Na PU Ljubljana o nesreči poročajo: ''Včeraj okoli 16.30 se je na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro pri izvozu Višnja Gora zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Do prometne nesreče je prišlo, ker voznik na mokrem vozišču ni vozil s prilagojeno hitrostjo in je v ovinku vozilo zaneslo s ceste ter je trčilo v betonsko odbojno ograjo, nato pa se je prevrnilo. Voznik je bil v nesreči lažje telesno poškodovan. Policisti vodijo prekrškovni postopek.''

Pomoč obolelemu

Ob 18.43 so v naselju Poznikovo v občini Velike Lašče gasilci PGD Karlovica nudil pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROVA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABER PRI SEMIČU;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEPONIJA ODP. BOČKA;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 2. CVIBLJE;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 3. RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEMŠE;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije od 8:00 do 10:30 na območju TP RAVNIK ter od 11:00 do 14:00 na območju TP HOM VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.