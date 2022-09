V Novem mestu in Ljubljani začetek rokometne lige NLB

9.9.2022 | 08:15

Krkaši pravijo, da so pred uvodno tekmo sezone dobro pripravljeni. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto/Ljubljana - Po trimesečnem premoru bodo konec tega tedna znova zaživele slovenske rokometne dvorane. V sezoni 2022/23 se obeta ogorčen boj za prvaka v elitni ligi NLB, naskok na vrh so napovedali v taborih Celja Pivovarne Laško, velenjskega Gorenja in trebanjskega Trima.

Poleg omenjenih treh klubov bodo v najmočnejšem ligaškem tekmovanju nastopili še Riko Ribnica, Koper, Slovenj Gradec, Jeruzalem Ormož, Maribor Branik, LL Grosist Slovan, Sviš Ivančna Gorica, Dobova, Urbanscape Loka ter novinca Krško in Krka.

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen. V ligi NLB bo nastopilo 14 ekip, po koncu rednega dela po dvokrožnem sistemu bosta izpadli dve zadnjeuvrščeni ekipi, mesto med elito pa si bosta izborili dve najboljši ekipi iz 1. B slovenske rokometne lige.

Državno prvenstvo se bo danes začelo s tekmama LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka in Krka - Celje Pivovarna Laško, sobotni pari so Gorenje Velenje - Riko Ribnica, Slovenj Gradec - Krško, Jeruzalem Ormož - Maribor Branik, Koper - Sviš Ivančna Gorica in Dobova - Trimo Trebnje.

Tekma v Novem mestu bo ob 19. uri v ŠD Marof.

MRK KRKA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO

IZJAVI PRED TEKMO

Dino Rašo, rokometaš Krke: "Vsi se veselimo prve tekme proti državnim prvakom in povratka v najmočnejšo slovensko rokometno ligo. Mislim, da bomo šele zdaj zares videli, kako dobro pripravljalno obdobje imamo za sabo in kako dobro igro lahko igramo. Z ekipo smo se super ujeli, dobro so se vklopili tudi novinci. Na tekmeca se pripravljamo že od začetka priprav. Kakovostno smo trenirali, odigrali smo veliko pripravljalnih tekem. Mislim, da smo sposobni pokazati hitro in kakovostno igro. Ekipa je mlada in željna dokazovanja."

Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško: "Vsaka tekma Lige NLB je za nas zelo pomembna. Glavni cilj v tej sezoni je ubranitev naslova državnih prvakov, zato nas vedno zanimata le dve točki. Pred nami je zahtevno gostovanje, pomerili se bomo s kakovostno ekipo Krke, ki bo hkrati tudi zelo motivirana. Ključ do uspeha je zavedanje, da moramo biti v vseh segmentih igre osredotočeni. Vsako sekundo moramo dati od sebe vse."

Sobota, 10. septembra, ob 17.00

RK GORENJE VELENJE : RD RIKO RIBNICA

ob 19.00

RK JERUZALEM ORMOŽ : RD MARIBOR BRANIK

RD KOPER : RK SVIŠ IVANČNA GORICA

RK DOBOVA : RK TRIMO TREBNJE

ob 20.00

RK SLOVENJ GRADEC : RK KRŠKO

STA; M. K.