Komunalne podražitve - Cene (za zdaj) nespremenjene

9.9.2022 | 12:10

Visoka cena elektrike se najbolj pozna pri strošku oskrbe s pitno vodo. (Foto: arhiv DL)

Višje vhodne cene za zdaj ne bodo vplivale na komunalne podražitve – Strošek elektrike zajema že skoraj polovico vodarine – Povprečna cena elektrike v avgustu presegla povprečno ceno prejšnjega leta za 944 odstotkov

Cene energentov na borzah se dnevno spreminjajo, višje cene pa močno vplivajo tudi na stroške izvajanja komunalnih storitev. A kljub izrazitemu višanju cen energentov, ki smo mu priča že od začetka leta, sploh elektrike, so komunalna podjetja na našem območju pri konkretnih napovedih podražitev še zelo zadržana.

Višje cene ali subvencije

Glede na negotove razmere na trgu energentov in enormno zviševanje njihovih cen se stroški izvajanja obveznih gospodarskih služb varovanja okolja povečujejo. Komunalna zbornica je že konec maja objavila oceno povečanja stroškov posameznih dejavnosti, a se to (še) ni zgodilo. »Cene komunalnih storitev potrjujejo občinski sveti občin ustanoviteljic komunale in letos za zdaj niso bile predvidene nobene podražitve,« pojasnjujejo na Komunali Novo mesto in dodajajo, da bodo ob pripravi poslovnega načrta za naslednje leto vsem občinam predstavljeni izračuni, po katerih se bodo občinski sveti odločili za morebitno povišanje cen ali dvig subvencij za pokrivanje omrežnine. »Zaradi velikih naložbenih vlaganj v vodovodno infrastrukturo v zadnjih letih v vseh osmih občinah bo treba v prihodnjem letu korigirati omrežnino na oskrbi s pitno vodo,« zaključujejo.

Vpliv cene elektrike

Mitja Udovč

Javno komunalno infrastrukturo sestavlja veliko objektov, ki za obratovanje potrebujejo električno energijo. »Na javnih vodovodih, ki so v upravljanju Komunale Sevnica, je 48 odjemnih mest za električno energijo (vodni viri, vodohrani, črpališča), na kanalizacijskih sistemih pa enajst. Velike porabnice električne energije so tudi čistilne naprave,« razlaga Mitja Udovč, direktor sevniške Komunale, ki dodaja, da je načrtovan strošek električne energije za letošnje leto na javnih vodovodih zajemal nekaj manj kot 40 odstotkov vseh stroškov cene storitve vodarine, na kanalizacijskih sistemih 17 in na čistilnih napravah 7 odstotkov. Gre za nezanemarljive odstotke. »Občutno zvišanje vhodnih stroškov energije, s katerim se trenutno soočamo, lahko bistveno vpliva na končno prodajno ceno storitve,« opozarja. »Komunalno podjetje mora enkrat letno pripraviti elaborat o oblikovanju cen izvajanja javnih služb. Za tekoče leto smo ga oblikovali marca,« še razloži Udovč.

Franci Starbek

»V javnih službah varovanja okolja se cene jeseni ne bodo spremenile,« pravi Franci Starberk, direktor Komunale Trebnje, in tako kot drugi sogovorniki dodaja, da bodo cene storitev za prihodnje leto največ odvisne od cen električne energije. »Trenutno poteka postopek javnega naročanja, ki bo določil cene električne energije v prihodnje. Kakšne bodo okvirne cene naših storitev, bomo lahko načrtovali po koncu postopka,« povzema in dodaja, da pri daljinskem ogrevanju na lesno biomaso za mesto Trebnje zaradi višje cene lesnih sekancev jeseni načrtujejo dvig cen za približno 7 odstotkov.

Kalkulacije po subvencijah

Da so cene vse višje, opozarjajo tudi iz krškega Kostaka. »Povprečna cena električne energije bo v letošnjem avgustu presegla povprečno ceno prejšnjega leta za kar 944 odstotkov,« sporočajo in dodajajo, da je trenutno v postopku sprejetje zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Ko bo znana višina morebitne subvencije, bodo pripravili nove kalkulacije cen komunalnih storitev.

Brez podražitev do pomladi

Samo Kavčič

Vhodne cene, ki najbolj vplivajo na ceno komunalnih storitev, so stroški delovne sile, elektrike, nafte in stroški materiala, predvsem kovin, razloži direktor Komunale Črnomelj Samo Kavčič. »Nenehno spremljamo razmere s cenami naših vhodnih materialov in za zdaj ne načrtujemo povišanja cen komunalnih storitev. Če ne bo drastičnih podražitev pri omenjenih kategorijah naših stroškov, bodo tudi cene komunalnih storitev ostale nespremenjene,« pravi in dodaja, da bo končen odgovor na cene dal elaborat, ki ga vsako leto pripravijo marca. Tudi Bojan Krajačič, direktor Komunale Metlika, pravi, da bodo cene storitev ostale nespremenjene še vsaj do pomladi oziroma do aprila.

Nuša Vavtar