Prenova PC Cikava. Konec poplav?

9.9.2022 | 13:30

Ob Šentjernejski cesti so zgradili novo meteorno kanalizacijo, odprti kanal ter ostalo podzemno infrastrukturo. (Foto: MO NM)

V coni (Foto: MO NM)

Ob močnejšem nalivu je znalo cono na Cikavi povsem poplaviti. Bo konec takšnih prizorov? (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - V poslovno-gospodarski coni Cikava se to jesen zaključuje temeljita prenova. V sklopu del se je že zaključilo komunalno opremljanje ob Šentjernejski cesti, kjer je potekala izgradnja nove meteorne kanalizacije, odprtega kanala ter ostale podzemne infrastrukture, naložba v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov pa se do jeseni nadaljuje na Podbevškovi ulici. S prenovo pripravljajo cono na širitev in na vezavo na 3. razvojno os, predvsem pa, kot pravijo na rotovžu, celovito urejajo dolgoletne težave z meteornimi vodami na tem območju.

Prenova poslovno-gospodarske cone na Cikavi je že tretja zapovrstjo, saj so bile v minulih letih ureditve deležne tudi gospodarska cona na Livadi in na Brezovici. S tem želijo, kot pravijo na MO Novo mesto, zagotoviti ustrezno podporo gospodarskim investicijam, ki prinašajo nova delovna mesta, omogočiti ugodne pogoje za rast in razvoj domačih podjetij, predvsem pa ta območja opremiti z ustrezno komunalno infrastrukturo.

Popolne zapore na Podbevškovi ulici

Dela na Cikavi spremljata dve popolni zapori na Podbevškovi ulici. Do predvidoma 11. 9. bo zapora pri podjetju Bobič Yacht Interior. Za osebna vozila je omogočen dostop skozi dvorišče podjetja ELBA in Kartonal med 6. in 16. uro od ponedeljka do petka. Preostali čas bo obvoz omogočen skozi dvorišče podjetja Betonarna Vrščaj.

Do predvidoma 20. 9. bo vzpostavljena tudi popolna zapora pri podjetju Šiško. Obvoz je urejen skozi drugi priključek Podbevškove ulice in po državni cesti Novo mesto-Šentjernej.

M. K.