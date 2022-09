Najprej so se v gostilni stepli, nato se zaletavali na cesti; v kinu nadlegoval najstnike

9.9.2022 | 18:20

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu na številki 113 prejeli 164 klicev, od tega je bilo 53 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Nekaj pred deveto zvečer je policiste klical 45-letni oškodovanec, ki je prijavil, da ga je v gostinskem lokalu v Kostanjevici na Krki drugi gost udaril. Nekaj minut zatem so dobili na številki 113 klic, da se med vožnjo drugi voznik zaletava v njihovo vozilo, v avtu pa so bili voznik, sopotnica in trije otroci.

Voznika so kmalu izsledili – šlo je za 45-letnika, ki je prijavil, da ga je udaril eden od gostov gostinskega lokala. Izkazalo se je, da je bil v drugem vozilu kot sopotnik 31-letnik, ki naj bi 45-letnika prej v lokalu udaril. Ko so zapustili lokal, se je 45-letnik zapeljal za njimi in se namerno zaletel v njihov avto oziroma jih prehiteval in bil pri tem tako neroden, da se je zaletel vanje. Ko so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, je slednji pokazal 0,58 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje ga bodo kazensko ovadili.

Niso pa pozabili na 31-letnika, ki je udaril 45-letnika v začetku te zgodbe – napisali so mu plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru.

Vlomi in tatvine

Novomeški policisti obravnavajo tatvino iz trgovine. Okoli pol dveh popoldne je neznanec vstopil v trgovino ter pod jakno in v nahrbtnik spravil za okoli 60 evrov prehrambnih izdelkov, nato pa kraj zapustil brez plačila. Dejanje so malo kasneje opazili na video nadzornem sistemu.

Na avtocestni deloviščni zapori pred Dobruško vasjo za smer Obrežje so najverjetneje ponoči ukradli dva akumulatorja in družbi DARS s tem povzročili za okoli 160 evrov škode.

Iz odklenjenega komunalnega jaška v Stranski vasi so neznanci ukradli števec za vodo s priključku in tako lastnika oškodovali za tristo evrov.

Krški policisti so obravnavali tatvino goriva iz delovnega stroja in tovornega vozila. Iztočili so več kot 500 litrov goriva in naredili za okoli devetsto evrov škode.

Zvečer se je v Srebrničah sprožil alarm videonadzora parkirišča, kjer so bila parkirana tovorna vozila in delovni stroji. Storilci so se s kraja odpeljali s sivim berlingom. Nekaj minut za tem so prometni policisti vozilo, ki je ustrezalo opisu, srečali in ustavili v Bršljinu. Moški in ženska iz okolice Novega mesta, stara 29 let, v avtu sicer posode z gorivom nista imela, kaj točno sta počela na parkirišču, pa tudi nista znala zadovoljivo pojasniti. Na kraju so ugotovili, da je iztočeno približno dvajset litrov goriva. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil, dvojico pa bodo kazensko ovadili.

V Zagorici pri Velikem Gabru so v zadnjih dveh dni vlomili v hišo, ko so bili domači na morju. Storilci so pregledali prostore in odnesli za več kot tisoč evrov zlatnine.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali devet prometnih nesreč z gmotno škodo in eno z lažjimi poškodbami. Policisti so uvedli postopek o prekršku zoper 57-letnega voznika osebnega avtomobila iz Novega mesta. Popoldne je na Šmarješki cesti pri zavijanju desno spregledal voznico, ki je ustavila pred prehodom za pešce, ki so prečkali cesto. Od zadaj je trčil vanjo, pri čemer se je voznica prvega vozila lažje poškodovala.

Nadlegoval štirinajstletnike

Novomeški policisti zaradi kršenja javnega reda in miru obravnavajo 27-letnega Novomeščana, ki je ob pol petih popoldne nadlegoval tri štirinajstletnike, ki so bili v kinu. Najprej je bil nadležen, ko so igrali biljard, se jih želel dotikati, hodil za njimi in jih začel spraševati, čigavi so in podobno. Opozorila, naj gre stran in jih pusti na miru, niso dolgo zalegla. Ker jim je bilo neprijetno, so odšli domov in povedali, kaj se je zgodilo. Poklicali so policiste, ki so kmalu ugotovili, za koga gre. Ker je 27-letnik invalid, so o dogodku obvestili Center za socialno delo in se pogovorili z njegovimi starši. Seznanili so jih tudi, da bo zaradi svojega obnašanja, ki je prestrašilo mladostnike, dobil plačilni nalog.

Pridržali 33-letnega pijanega kršitelja

Nekaj po polnoči so brežiški policisti zaradi kršitve javnega reda in miru intervenirali v Velikih Malencah. Tam naj bi 33-letnik razbijal po vratih bivše partnerke. Najprej so ga opozorili, ko so se odpeljali, pa je prišel nazaj in nadaljeval s kršitvijo. Domnevajo, da je vztrajnosti prispevala tudi vidna pijanost. Ker drugače ni so mogli vzpostaviti miru in prekiniti kršenja javnega reda, so ga pridržali.

Mejne zadeve in tujci

V Novi vasi pri Mokricah so popoldne prijeli moškega in žensko s Kube, ki sta mejo prečkala mimo mejnega prehoda. V Rigoncah so prijeli dva državljana Maroka. V zgodnjih petkovih jutranjih urah do v Dobovi prijeli dva državljana Alžirije.

M. K.