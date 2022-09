FOTO: V udaru strele zagorela streha; na AC zgrmel pod cesto

10.9.2022 | 08:00

Strela je sinoči zanetila streho (Fotografije tudi še spodaj v fotogaleriji; PGD Obrežje)

PGD Obrežje

Sinoči ob 21.51 je v naselju Cerina, občina Brežice, prišlo do udara strele, ki je povzročila požar na stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Cerina, Sobenja vas, Obrežje, Krška vas, Skopice in Brežice so pogasili požar, razsvetljevali prostor, opravili pregled ostrešja z termo kamero in odstranili del poškodovanega ostrešja in in ga začasno prekrili s folijo.

Nesreči na belokranjskih cestah

Včeraj ob 16.32 se je na cesti Metlika - Novo mesto pri Jugorju, občina Metlika, pri padcu z motornim kolesom poškodovala sopotnica na motorju. Reševalci ZD Metlika so poškodovano oskrbeli na kraju, ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči je poškodovano s helikopterjem Slovenske vojske odpeljala v UKC Ljubljana.

Ob 17.57 je na cesti Metlika - Semič, pri naselju Bočka, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so naletno in požarno zavarovali prevrnjeno vozilo in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča tudi na AC

Iz avtomobila na avtocesti Višnja Gora - Ljubljana sta voznik in sopotnik izstopila nepoškodovana. (Fotografiji: PGD Grosuplje)

PGD Grosuplje

Ob 6.52 je na avtocesti Višnja Gora - Ljubljana osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo, jo podrlo in obstalo okoli 20 metrov pod cestiščem. Aktivirani so bili gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in Grosuplje, ki so zavarovali kraj dogodka ter odklopili akumulator na vozilu. Voznik in sovoznik sta bila ob prihodu gasilcev že zunaj vozila in nepoškodovana. Pregledali so ju reševalci NMP.

Onesnaženje

Ob 11.35 so na gozdni poti ob Skalni ulici na Otočcu, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto počistili razlite motorne tekočine in deset kvadratnih metrov poti posuli z vpojnim sredstvom. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 13:00 do 17:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOLES ROSALNICE, TP KERROCK;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOMET.

M. K.

