FOTO: Povratniki v Ligo NLB v uvodnem krogu blizu presenečenja

10.9.2022 | 09:05

Žiga Bradeško je bil s petimi zadetki najboljši strelec Krke. (Foto: R. Nose)

Blaž Nosan je dvakrat zatresel mrežo Celja Pivovarne Laško.

Navijači v dvorani Marof

Novo mesto - V uvodnem dejanju rokometne Lige NLB je bilo zelo razburljivo na večerni tekmi v Novem mestu, na kateri so se srečali povratniki med slovensko rokometno elito, rokometaši Krke, in branilci naslova iz Celja. Gostitelji so večji del tekme vztrajali v vodstvu, na koncu pa je ekipi iz knežjega mesta uspel preobrat. Obračun se je končal z izidom 30:28 v korist gostov.

V prvi tekmi so se včeraj popoldne srečali rokometaši LL Grosista Slovana in Urbanscapa Loke. Gostje so v prestolnici zabeležili zmago, s končnim rezultatom 27:24 so premagali varovance Aleša Repine.

Preostale tekme prvega kroga Lige NLB bodo na sporedu danes. Slovenjgradčani bodo gostili Krško, Mariborčani se bodo odpravili v Ormož, v Koper prihaja SVIŠ Ivančna Gorica, Trebanjce čaka pot v Dobovo, Velenjčani pa za uvod pričakujejo Ribničane.

MRK KRKA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 28:30 (19:14)

Bradeško in Stanojević po 5; Cokan (2), Žabić in Vlah po 6.

STATISTIKA

Celjski rokometaši so v dolenjski prestolnici dolgo časa hodili po robu, na koncu pa vendarle osvojili načrtovani točki. Izbranci gostujočega trenerja Alema Toskića so bili v generalki za skupinski del lige prvakov - v četrtek bodo gostovali v danskem Aalborgu - v prvi polovici tekme v podrejenem položaju. Povratniki v družbo najboljših iz Novega mesta so jih povsem zasenčili in si priigrali kar sedem golov prednosti (16:9, 18:11). V drugem polčasu so papirnati favoriti iz mesta grofov le postavili zadeve na pravo mesto, a brez drame ni šlo. Celjani so v 47. minuti po golu Tima Cokana tekmo postavili v začetno izhodišče (23:23), po izenačenem nadaljevanju pa so odpor trdoživih gostiteljev zlomili šele v sami končnici. Slabe štiri minute pred zadnjim zvokom sirene je Aleks Vlah državne prvake popeljal v vodstvo (27:26), Celjani pa so nekoliko "lažje zadihali" šele v 59. minuti, ko sta jih Stefan Žabić in Cokan popeljala v vodstvo z 29:27 in tako nagnila tehtnico na njihovo stran.

V gostujoči ekipi so bili najbolj učinkoviti Cokan, Vlah in Žabić, ki so dosegli po šest golov, v domači pa sta Žiga Bradeško in Veljko Stanojević prispevala po pet zadetkov.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu.

IZJAVI PO TEKMI

Blaž Nosan, rokometaš Krke: "Mislim, da smo si zmage želeli bolj kot Celjani. Vedeli smo sicer, da nas čaka obračun z državnimi prvaki, zato nismo veliko izgubili, ampak pridobili. Res je, da smo imeli veliko priložnost za zmago, a je nismo izkoristili."

Žiga Mlakar, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Vedeli smo, kaj nas čaka. Krka je v pretekli sezoni igrala v drugi ligi, morda nezasluženo, letos pa verjamem, da bodo neugodni za vsakega tekmeca. S to mislijo smo prišli v Novo mesto. Žal nam v prvem polčasu igra ni stekla, v drugem delu pa smo bolje igrali v obrambi, se zbrali, prejeli manj zadetkov ter v končnici povedli in tekmo mirno pripeljali do konca."

