Domovi in Covid-19: Posamezne okužbe so

10.9.2022 | 11:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; Bobo)

V domovih za starejše sicer zaznavajo posamezne okužbe s covidom-19, ki pa (še) ne krojijo življenja v njih. V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so po besedah direktorice Valerije Lekić Poljšak vedno menili, da popolna prepoved obiskov ni ustrezen ukrep.

»V trenutnih epidemioloških razmerah obiski v domovih v večini primerov potekajo nemoteno, seveda ob doslednem upoštevanju in izvajanju vseh preventivnih ukrepov in navodil za preprečevanje prenosa virusa. Na obisk lahko prideta dve zdravi osebi, nositi morata zaščitno masko tipa IIR (ali respirator z višjo zaščito) in si dosledno razkuževati roke. Obiskovalce tudi prosimo za vzdrževanje fizične razdalje in da se obiski odvijajo na zunanjih površinah doma, če je seveda le mogoče,« pove Lekić Poljšakova.

V zadnjem tednu avgusta je bil po podatkih NIJZ v domovih v Sloveniji okužen 101 stanovalec. »Po našem mnenju je v večini primerov potek bolezni zaradi cepljenja blažji. Če se pojavi okužba ali sum na okužbo, morajo zaposleni še vedno delati v popolni zaščitni opremi, kar je velika obremenitev, dodatka za to delo pa ne prejemajo več. Vlado zato pozivamo, da to uredi,« pravi sogovornica.

OZAVEŠČATI O CEPLJENJU

Veliko truda v naših domovih še vedno vlagajo v organizacijo cepljenja za stanovalce in zaposlene, opažajo pa, da je zanimanje za cepljenje predvsem z drugim poživitvenim odmerkom zelo različno. »V črnomaljskem domu starejših občanov se je npr. z drugim poživitvenim odmerkom cepilo 86 odstotkov stanovalcev, ki so izpolnili pogoj za to cepljenje. Želimo, da država okrepi ozaveščanje o pomenu cepljenja z drugim poživitvenim odmerkom med rizično populacijo,« poudari Lekić Poljšakova.

V novomeškem DSO po besedah direktorice Milene Dular zdaj nimajo okužb s koronavirusom. Obiski so dovoljeni vsak dan med 8. uro in 19. uro, po dogovoru tudi zunaj tega časa. Glede na epidemiološke razmere in priporočila NIJZ je za vstop obvezna maska.

Direktorica DSO Krško Nuša Masnik pove, da na dan našega pogovora niso imeli nikogar okuženega s koronavirusom – eni stanovalki se je iztekla izolacija. Ena stanovalka je bila okužena v bolnišnici, a se je tam tudi okužila. »Obiski potekajo kot pred epidemijo, skladno z navodili in s priporočili ministrstva za zdravje in NIJZ pa se v prostorih uporablja maska. Rada bi se zahvalila vsem našim stanovalcev, obiskovalcem in zaposlenim za odgovorno ravnanje in prizadevanje za zajezitev širjenja virusa,« še doda.

L. Markelj