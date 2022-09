Afera Fotopub: Zakaj policija še ni obiskala Dušana Smodeja? Zaznali nekaj kaznivih dejanj

Dušan Smodej je po pričevanjih o spolnih zlorabah pred kameroprvič stopil minuli četrtek v oddaji nacionalne televizije Tarča.

Ljubljana/Novo mesto - Policija nadaljuje preiskovanje kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja. Potem ko jeNovomeščan Dušan Smodej za oddajo Tarča na TV Slovenija povedal, da ga policija ni obiskala, so na Policijski upravi Ljubljana pojasnili, da preiskave prilagodijo specifičnim okoliščinam primera.

Na vprašanje, kako to, da če so anonimne prijave razlog za sum, na podlagi katerega se lahko opravi razgovor z domnevnim storilcem, ta še ni bil opravljen, so zapisali: "Razgovori se opravljajo v skladu s taktiko in metodiko preiskovanja kaznivega dejanja, izvajanje ukrepov in njihovo zaporedje pa je odvisno od specifičnih okoliščin oziroma od vsakega primera posebej."

Glede suma hudih kaznivih dejanjih spolnega nasilja so policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana v sodelovanju s policisti in kriminalisti iz drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave opravili že več kot 60 razgovorov s posamezniki, ki bi lahko podali koristne informacije o tem.

Na podlagi razlogov za sum kaznivega dejanja so doslej zaznali manj kot deset primerov kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zoper človekovo zdravje in zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. V navedenih primerih so znane tako žrtve kot osumljenci teh dejanj.

Preiskava se vodi v skladu s kriminalistično taktiko preiskovanja kaznivih dejanj s ciljem raziskati vse primere v celoti, so zapisali na ljubljanski policijski upravi.

Preiskavo so, kot je znano, sprožila anonimna pričevanja in medijska poročila o domnevnem spolnem nasilju Dušana Smodeja, ki vodi Fotopub.

Po Smodejevem gostovanju v Tarči so se oglasile tudi nekdanje administratorke Instagram profila proti_nasilju_dusana_smodeja, ki so med drugim zapisale: »Policija je po naših informacijah (stik z žrtvami) dobila več prijav za dejanja zoper spolno nedotakljivost proti Dušanu Smodeju, nekatere so bile podane že skoraj leto pred samo afero. Teh prijav več kot očitno ni štela za popolne oz. kot prijave, ki ustrezajo kriterijem, ki jih ima policija.«

