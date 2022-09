Otrok si je poškodoval roko na kmetijskem stroju

10.9.2022 | 18:30

Danes ob 11.39 je na cesti pri naselju Replje, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, usmerjali promet, z dvigalom postavili vozilo na kolesa, pomagali vlečni službi pri odstranitvi ter posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju pregledali in oskrbeli dve osebi.

Ob 5.56 se je na regionalni cesti Ribnica - Kočevje, v Dolnjih Ložinah, občina Kočevje, prevrnilo osebno vozilo. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, opravili posujte razlitih motornih tekočin, odklopili akumulator, postavitev vozila na kolesa in odstranili s cestišča.

Delovna nesreča

Ob 12.43 si je na Smuški cesti v Semiču otrok poškodoval roko na kmetijskem stroju. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj ter ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.