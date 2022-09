Delna zapora ceste na Malem Slatniku

11.9.2022 | 17:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V ponedeljek, 12. septembra, bodo stekla dela za izgradnjo nove večnamenske poti za pešce in kolesarje ter prenovo kilometrskega odseka ceste med naseljema Mali Slatnik in Petelinjek, ki vključuje tudi izgradnjo avtobusnega postajališča z obračališčem pri podružnični Osnovni šoli Mali Slatnik. Gradnja se bo najprej začela na Malem Slatniku, promet pa bo zaradi delne zapore ceste potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforjem.

Dela v vrednosti nekaj več kot 2 milijona evrov, pri čemer bo DRSI prispevala 1,7 milijona, preostanek pa Mestna občina Novo mesto, bodo potekala predvidoma do konca tega leta.

Po prenovi omenjenega cestnega odseka se nameravajo, kot smo že poročali, lotiti prenove še preostalih cestnih odsekov med Malo Cikavo in Malim Slatnikom ter na Petelinjeku.

M. K.