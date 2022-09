Padel kolesar

11.9.2022 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 12.35 se je pri naselju Loka pri Zidanem Mostu, občina Sevnica, pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Gasilci PGD Sevnica so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Sevnica, ki so kolesarja dokončno oskrbeli in nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v SB Celje. Gasilci so tudi nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

M. K.