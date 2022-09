Končan prvi krog Lige NLB; zmaga le Trebanjcem

11.9.2022 | 09:30

Ribničani so izgibli z Velenjčani. (Foto: RD Riko Ribnica)

Končan je prvi krog Lige NLB. Od rokometašev iz naše regije so krkaši že v petek tekmo izgubili, včeraj pa so v Dobovi zmagali Trebanjci. Rokometaši SVIŠ Ivančne Gorice so remizirali, izgubili pa so Krčani in Ribničani.

* Izidi, 1. krog:

- petek, 9. september:

LL Grosist Slovan - Urbanscape Loka 24:27 (12:13)

Krka - Celje Pivovarna Laško 28:30 (19:14)

- sobota, 10. september:

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 33:26 (15:11)

Jeruzalem Ormož - Maribor Branik 29:23 (15:9)

Koper - Sviš Ivančna Gorica 31:31 (16:15)

Dobova - Trimo Trebnje 25:31 (10:15)

Slovenj Gradec - Krško 37:32 (16:20)

Rokometaši trebanjskega Trima so premagali Dobovo z 31:25 (15:10).

* Športna dvorana, gledalcev 150, sodnika: Satler in Pukšič.

* Dobova: Grudnik, Mlakar 1, Bogovič, Glogovšek 2, Dragan, Luzar 3 (1), Rantah 3 (1), Šukić 4, Mlakar 1, Ferenčak, Kozolić 1, Tajnik 3, Nešić 7, Beganovič.

* Trimo Trebnje: Grčo, Čudič, Slatinek Jovičič 3, Višček 3 (1), Horvat 1, Didovič 3, Jurečič 2, Radojković 5, Pipp 2, Kotar, Potočnik 1, Miklavec 2, Grbič 2, Ivanović 2, Glavaš 4 (2), Krešić 1.

* Sedemmetrovke: Dobova 3 (2), Trimo Trebnje 5 (3).

* Izključitve: Dobova 8, Trimo Trebnje 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so pred začetkom sezone napovedali svojo kandidaturo za prvi naslov državnega prvaka, na svoji uvodni tekmi v Dobovi pa so zanesljivo osvojili obe točki.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so takoj prevzeli vajeti igre v svoje roke in že v deveti minuti povedli s 6:2. V nadaljevanju niso popustili, kljub dvema zgrešenima sedemmetrovkama so v končnici prvega dela tekme povedli za šest golov (14:8 in 15:9).

Trebanjci so v drugem polčasu zadržali zadovoljivo kakovostno raven v svoji igri, največ pa so na današnji tekmi v Posavju vodili za osem golov (29:21).

V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Mihajlo Radojković s petimi in Filip Glavaš s štirimi goli, v domači pa Ignjat Nešić s sedmimi in Željko Šukić s štirimi zadetki.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, trebanjska pa v Krškem.

Koper - Sviš Ivančna Gorica 31:31 (16:15)

Rokometaši Kopra in Sviša Ivančne Gorice so se razšli z nedoločenim izidom 31:31 (16:15).

* Dvorana Bonifika, gledalcev 500, sodnika: Ocvirk in Štrigl.

* Koper: Jelovčan, Morato, Štavar, Žagar 3 (1), Furlan 1, Poklar 7, Bekrič, Moljk, Stojanović, Vujović, Zugan 1, Sanabor 3, Marić 4, Kete 3, Breznikar 1, Bratkovič 8 (6).

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Struna, Glavan, Bevec 4, Cirar 1, Justin 3 (1), Abramović, Zavodnik 2, Tekavčič 3, Omahen, Kutnar, Pirnat 1, Marojevič 2, Sašek 7, Košir 2, Vidmar 6 (1).

* Sedemmetrovke: Koper 9 (7), Sviš Ivančna Gorica 4 (2).

* Izključitve: Koper 14, Sviš Ivančna Gorica 6 minut.

* Rdeči karton: Marojević (56.).

Primorci so na uvodnem dvoboju načrtovali obe točki, osvojili pa so le eno. V 59. minuti so imeli kar štiri gole prednosti (31:27), a so trdoživi Dolenjci v končnici naredili delni izid 4:0, izenačujoči gol pa je v samih izdihljajih tekme dosegel Andraž Justin.

Večji del dvoboja je bila igra povsem enakovredna. Po neodločenem izidu 21:21 v 43. minuti je sprva kazalo na zmago izbrancev domačega trenerja Bojana Čotarja, ki so si po golu Tineta Poklarja slabi dve minuti pred zadnjim zvokom sirene že priigrali štiri gole prednosti, a nato se je zgodil preobrat "par excellence" v režiji dolenjskih rokometašev.

V primorski zasedbi sta bila najbolj učinkovita Adama Bratkovič z osmimi in Poklar s sedmimi goli, v dolenjski pa Klemen Sašek s sedmimi in Simon Vidmar s šestimi zadetki.

Zasedba iz Kopra bo v prihodnjem krogu gostovala v Ribnici, ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostila LL Grosist Slovan.

Slovenj Gradec - Krško 37:32 (16:20)

Rokometaši Slovenj Gradca so premagali Krško s 37:32 (16:20).

* Športna dvorana, gledalcev 350, sodnika: Kikel in Zupan.

* Slovenj Gradec: Husejnović, Dobaj, Cvetko 9, Bulovič 1, Velić, Levc 1, Šol 5, Svečko, Lesjak 1, Eskeričić 7 (4), Starc, Komar, Pelko, Lampret, Štumpfl 13, Jankovski.

* Krško: Logar, Žitković, Kozole, Škafar, Sintič 9 (2), Sobotič 5, Romih 3 (1), Baznik 1, Resnik, Košir 3, Novak 3, Sarajlić 1, Glaser 5 (5), Švalj 1, Šibanc 1.

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 4 (4), Krško 10 (8).

* Izključitve: Slovenj Gradec 8, Krško 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Do prvega para točk v tej sezoni so prišli tudi Slovenjgradčani, ki so šele v končnici tekme stri odpor novincev na prvoligaški sceni iz Krškega.

Gosti iz Posavja so pošteno namučili Korošce, ki so v prvem polčasu prikazali slabo predstavo v vseh smereh, predvsem pa v obrambi, ko so prejeli kar dvajset golov.

Izbranci domačega trenerja Ivana Vajdla so se v nadaljevanju le prebudili in dokaj hitro izenačili na 22:22, po izenačenem obdobju pa so sijajno zaigrali v prelomnih trenutkih dvoboja. Pri zadnjem izenačenju na tekmi (28:28) so naredili delni izid 5:0, povedli s 33:28 ter nagnili tehtnico na svojo stran.

V domači zasedbi so blesteli Uroš Štumpfl s 13, Rok Cvetko z devetimi in Kristian Eskeričić s sedmimi goli, v gostujoči je bil najbolj učinkovit Marko Sintič z devetimi zadetki.

V naslednjem krogu bo ekipa iz Krškega gostila trebanjski Trimo.

Gorenje Velenje - Riko Ribnica 33:26 (15:11)

Rokometaši velenjskega Gorenja so premagali Riko Ribnico s 33:26 (15:11).

* Športna dvorana, gledalcev 200, sodnika: Žibret in Teršek.

* Gorenje Velenje: Skok, Verboten, Taletović, Haseljić 7, Tajnik 2 (1), Pajt 5 (2), Drobež 1, Kovačič, Mlivić, Sokolič 3, Verdinek 4, Šiško 3, Grmšek 7, Mlivić, Predović 1, Hriberšek.

* Riko Ribnica: Jelenovič, Meštrić, Klarič, Levstek, Laljek 2, Pogorelec, Bogdanović 4, Gorenc 2, Žagar 4, Ljevar 2 (1), Grum 2, Miličević 7, Cimerman, Grebenc 2, Nosan, Hrastnik 1.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 6 (3), Riko Ribnica 3 (1).

* Izključitve: Gorenje Velenje 4, Riko Ribnica 12.

* Rdeči karton: Kovačič (50.).

Velenjčani so zaradi zasedenosti Rdeče dvorane svojo uvodno ligaško tekmo v tej sezoni igrali v bližnjem Slovenj Gradcu, proti zahtevnim tekmecem iz Ribnice pa so po suvereni predstavi osvojili obe točki.

Nedavni zmagovalci slovenskega superpokala so od prve do zadnje minute imeli nadzor nad tekmeci iz Ribnice. Povedli so s 3:0, kljub manjšim nihanjem v svoji igri pa so bili vseskozi v prednosti, najvišja je znašala sedem golov (27:20).

V svojih vrstah so imeli tudi številne razpoložene igralce. Najbolj učinkovita sta bila Ibrahim Haseljić in Timotej Grmšek, ki sta dosegla po sedem golov, medtem ko je vratar Matevž Skok zbral 15 obramb. V gostujoči ekipi je reprezentančni kandidat Uroš Miličević dosegel sedem zadetkov.

V prihodnjem krogu bo ribniška zasedba gostila Koper.

STA; M. K.