DL: Zbor zaskrbljenih krajanov - NEK zavira gradnjo sodobnega centra

11.9.2022 | 15:00

Krajani so zaskrbljeni. (Foto: Pavel Perc)

Spodnji Stari Grad - Krajani zahtevajo gradnjo sodobnega centra za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu do konca leta 2023, a Kostaku NEK onemogoča pridobitev manjkajočega soglasja – Bi alarmiranje s sirenami ob požaru 4. avgusta povzročilo paniko?

Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna je na zadnjo avgustovsko sredo pozno popoldne sklicala zbor krajanov zaradi požara, ki je izbruhnil 4. avgusta v Kostakovem Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu (CRO SSG), in nanj povabila tudi predstavnike družbe Kostak Krško, Mestne občine (MO) Krško, Medobčinskega inšpektorata, Poklicne gasilske enote (PGE) Krško, Gasilske zveze Krško, Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in še nekatere.

Od predstavnikov družbe Kostak so sodelovali: direktorica sektorja za ravnanje z odpadki Jožica Stegne, vodja ravnanja s surovinami v CRO SSG Martin Baznik in predsednik uprave Miljenko Muha, ki je povedal, da je pravzaprav on dal pobudo za ta zbor krajanov, ker bi radi odgovorili na vsa vprašanja, saj ne bežijo od odgovornosti, temveč si želijo, da se kaj takega ne bi več nikoli ponovilo. Muha se je večkrat opravičil krajanom in v bran vzel sodelavce.

V požaru v Kostakovem Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu je zgorelo 150 ton odpadkov.

Vodstvo KS, na čelu s predsednikom KS in tudi predsedujočim zbora Andreasom Repšetom, je želelo od odgovornih pridobiti informacije o vzrokih požara in morebitnih odkritih pomanjkljivostih pri gašenju požara, ki je krajane močno vznemiril in prestrašil.

NEZNOSNI SMRAD

Živahna razprava je trajala več kot tri ure in se zavlekla v noč. Krajanke in krajani so spraševali, zakaj niso ob požaru na nevarnost opozorili s sireno gasilcev in zakaj je zmanjkalo vode v hidrantih za gašenje na CRO SSG. Opozorili so na neznosen in pogost smrad iz centra, na onesnaževanje okolice z lažjimi, drobnimi odpadki, ki jih raznaša veter po njivah in travnikih. In končno, da bi lahko vsaj pokrpali ograjo in da bi morali Romom preprečiti, da kurijo kable na tujih zemljiščih, zato je tudi smrad po plastiki dostikrat bolj neznosen kot tisti z deponije. Romi včasih tudi grozijo, ko jih opozarjajo na nesprejemljivo početje.

Miljenko Muha, predsednik uprave družbe Kostak

Krajani menijo, da je neustrezno kopičenje in nedosledno sortiranje odpadkov v CRO SSG privedlo do tega, da jih težko obvladujejo. Po požaru so naredili številne posnetke, s katerimi dokazujejo, da so bili med odpadki tudi nevarni medicinski odpadki. Tudi zato so zahtevali doslednejše sortiranje odpadkov in da družba Kostak uresniči obljubo o gradnji centra zaprtega tipa. Dotlej pa pričakujejo vsaj seznanitev z rezultati odvzetih vzorcev inšpekcij o vplivih na okolje, posebej na podtalnico, in o užitnosti vrtnin po požaru v začetku avgusta.

Miljenko Muha se je v imenu družbe Kostak, kot je dejal, »ponižno« opravičil prebivalcem za nevšečnosti, ki so jih ob požaru najbolj občutili zlasti na območju Spodnjega Starega Grada, in se zahvalil številnim gasilcem za učinkovito posredovanje. Obljubil je, da bo družba Kostak z donacijami pomagala vsem prostovoljnim gasilcem, ki jim je bila v požaru poškodovana oprema. Kot je povedal, je po dosedanjih ugotovitvah požar povzročil samovžig, zgorelo pa naj bi skupno 150 ton odpadkov. Zaradi požarov, ki so izbruhnili tudi po drugih centrih po Sloveniji, in iz preventivnih razlogov so že lani sklenili pogodbo s PGE Krško. Muha je še povedal, da poklicni gasilci dvakrat na dan preverjajo stanje na odlagališču s termokamerami, kar so opravili tudi nekaj ur pred izbruhom požara, a žal morebitnega (po)žarišča niso odkrili.

NEK NE DA SOGLASJA

Muha je menil, da je razumljivo, da so ob izjemno velikem hkratnem odvzemu vode iz hidrantov pri CRO SSG, ker so prišli na pomoč gasilci s številnimi cisternami, ti začasno skoraj presahnili. Da bi zagotovili zadostne količine vode za morebitne potrebe gašenja, nameravajo v kratkem pri CRO SSG urediti laguno s 1.600 kubičnimi metri vode. Da bi preprečili nepooblaščene vstope na deponijo, so sklenili pogodbo z varnostno službo za izvajanje obhodov centra. Vzpostavili bodo doslednejši nadzor nad vrsto odpadkov, ki jih dovažajo v center. Vse moči pa bodo usmerili v prizadevanja, ta trajajo že več let, da bi se lahko lotili gradnje pokritega in sodobno opremljenega (tudi z laboratorijem) centra CRO SSG s skoraj ničelnimi vplivi na okolje. Muha je povedal, da bi center že lahko gradili, toda za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebujejo le še eno soglasje, in sicer od krške nuklearke.

Andreas Repše

Da je res tako, je potrdil tudi krški župan mag. Miran Stanko, ki je ravnanje nuklearke ocenil kot nerazumljivo in nesprejemljivo, menil je, da se Nuklearna elektrarna Krško (NEK) in Uprava za jedrsko varnost pri tem izgovarjata druga na drugo. Družbi Kostak pa takšno sprenevedanje onemogoča, da bi vsaj približno v roku, ki ga zahtevajo krajani, zgradila nov center.

Kot je poudaril Andreas Repše, vodstvo KS SSG vztraja pri roku gradnje centra do konca leta 2023. Župan je še menil, da je bilo tiho pozivanje gasilskih enot iz Regijskega centra za obveščanje – in ne z javnim alarmiranjem, s čimer bi bilo opozorjeno tudi prebivalstvo – primerno, saj bi sicer s sirenami lahko povzročili paniko. Glede (ne)ustreznosti takojšnjega obveščanja prebivalstva s sredstvi javnega obveščanja je predstavnik PGE Krško pojasnil, da je šele štab CZ (ko se ta aktivira po sproženem načrtu) tisti, ki je dolžan poskrbeti za javno obveščanje.

