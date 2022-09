FOTO: Helikopter prišel po obolelega; avtobus v kolesarko

12.9.2022 | 07:00

Včerajšnja pomoč sevniških gasilcev pri pristanku helikopterja. (Fotografiji: PGD Sevnica)

Sinoči ob 20.47 sta na avtocestnem odseku Smednik – Drnovo trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nudili prvo pomoč poškodovani osebi. Reševalci NMP Krško so jo na kraju oskrbeli in nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UC Brežice.

Avtobus v kolesarko

Že v petek, okoli 14.30, je v Ivančni Gorici prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik avtobusa in mlajša kolesarka. Policisti so ugotovili, da je kolesarka vozila po napačni strani ceste, zato jo je voznik avtobusa spregledal in ji pri zavijanju v levo zaprl pot. Kolesarka je želela preprečiti trčenje in padla tako, da je voznik avtobusa trčil vanjo z zadnjimi kolesi. Kolesarka se je v nesreči lažje poškodovala in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana.

Bel madež na Krki

Včeraj ob 11.27 so na reki Krki v Žužemberku opazili bel madež. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so na kraju izvedli test vode, ki ni pokazal posebnosti. Na kraju so bili prisotni policisti, ki so tudi vzeli vzorec vode. Obveščen je bil tudi inšpektorat za okolje in prostor.

S helikopterjem v UKC

Ob 11.46 je helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz naselja Radna, občina Sevnica, prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Dimniški požar

Ob 16.10 so v naselju Sela, občina Osilnica, zagorele saje v dimniški tuljavi. Med izgorevanjem saj se je ogenj razširil na lesen tram, preko katerega se je požar širil proti ostrešju. Gasilci PGD Osilnica in PGD Vas - Fara so požar pogasili

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:30:00 do 8:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU;

- od 9:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS;

-od 13:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE PRI MIRNI PEČI;

- od 11:30:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS;

- od 7:30 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELMA ČATEŽ, izvod ČATEŽ-ČATEŠKA GORA;

- od 12:30 do 13:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KUKEMBERK;

- od 11: do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, do bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROVA VAS;

-od 12:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu VRTEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS, izvod 2 PROTI TEŽKI VODI;

- 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA, izvod 3 ŠMIHELSKA CESTA.

EM. K.