Urejanje prepusta v Dolnjih Impoljah

12.9.2022 | 08:30

Foto: Občina Sevnica

Sevnica/Dolnje Impolje - Močnejše neurje, ki v maju zajelo del sevniške občine, je povzročilo večjo škodo tudi na prepustu čez Impoljski potok v naselju Dolnje Impolje. Zato je Občina Sevnica, ki jo k temu zavezuje pristojnost interventnih posegov na območju vodotokov v primeru infrastrukturnih poškodb, pristopila k zamenjavi prepusta.

Ob pregledu prepusta so ugotovili, da so cevi zaradi nanosov in povečanega vodostaja potoka močno poškodovane. Občina je obstoječe cevi zamenjala s škatlastimi prepusti, ki omogočajo večji pretok vode ob močnejših nalivih.

V sklopu zamenjave prepusta bo izvedena tudi sanacija voziščne konstrukcije z nadvišanjem cestišča v dolžini okoli 120 metrov.

Okvirna vrednost sanacijskih del je, kot sporočajo z občine, 60.000 evrov, sanacijo pa v sklopu rednega vzdrževanja izvaja seviška Komunala.

M. K.