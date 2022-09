Novi vrtec v Dolenjskih Toplicah - Oktobra bi lahko zabrneli stroji

12.9.2022 | 10:00

Tako bo videti nov topliški vrtec ob osnovni šoli. (Vir: Občina Dolenjske Toplice)

Dolenjske Toplice - V Dolenjskih Toplicah bodo dobili težko pričakovan in nujen nov vrtec – Imel bo 12 oddelkov – Razpis za izvajalca končan, prejeli pet ponudb, katerih vrednost se giblje med 5 in 6 milijoni evrov – Če ne bo pritožb, začetek del v oktobru

V Dolenjskih Toplicah se o novem vrtcu govori že vrsto let, zdaj pa so končno tik pred začetkom gradnje. Razpis za izvajalca se je končal v petek, po besedah župana Franca Vovka so prejeli pet ponudb, njihova vrednost pa se giba med 5 in 6 milijoni evrov. Najnižjo, 5,29 milijona evrov, je dal krški Kostak.

»Postopek ne predvideva pogajanj, in če ne bo pritožb, se bodo dela začela v oktobru, gradnja pa bo trajala približno leto in pol. Pričakoval sem nekoliko višji znesek, zato sem zadovoljen z izidom razpisa (sredi leta se je omenjala številka okrog osem milijonov, op. a.),« je povedal župan in dodal, da bo naložba glede na njihov proračun vsekakor finančno zahtevna, zato se bodo morali zadolžiti. »Glede na pogovore z bankami lahko trdim, da posojilo ne bo bistveno vplivalo na druge občinske naložbe.« Gradnjo vrtca bo z malo manj kot 1,2 milijona evrov sofinancirala država, občina je namreč lani uspela na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. S tem denarjem bo država sofinancirala gradnjo šestih oddelkov oz. igralnic, novi topliški vrtec pa jih bo imel dvanajst in seveda vse spremljevalne prostore, ki jih potrebuje.

TUDI GARAŽA

Novi vrtec bo stal levo od osnovne šole, s katero bo povezan s hodnikom. Zasnovan je kot skoraj ničenergijski objekt s parkiriščem v kleti in z dvema etažama igralnic. »Konfiguracija terena, na katerem bo stal objekt, je taka, da je bilo smiselno v kletno etažo umestiti še parkirišča, saj jih je vedno premalo. Hkrati bo v garaži ob slabem vremenu mogoče tudi izvajati nekatere vzgojno-izobraževalne dejavnosti za otroke,« je pojasnil Vovk. V kletni del oz. garažo, v kateri bo 21 parkirišč, so umestili še toplotno postajo. »Prvotno smo nameravali obstoječo kotlovnico v šoli izkoristiti tudi za ogrevanje novega vrtca, a se je izkazalo, da ta možnost zaradi lokacijske oddaljenosti stroškovno ni ugodna,« je pojasnil.

Da bi naredili objekt uporaben in prijazen za uporabnike, je župan v projektiranje vrtca vključil ljudi, ki bi lahko iz lastnih izkušenj imeli koristne predloge. »Za sodelovanje v tej skupini sem zaprosil ravnateljico osnovne šole, njeno pomočnico – vodjo vrtca, podžupana in mojo sodelavko za področje okolja in prostora. Ogledali smo si tri vrtce, se pogovorili z zaposlenimi in s tem dobili koristne informacije glede nekaterih dobrih in manj dobrih projektnih rešitev, ki jih je projektant ustrezno upošteval,« je še povedal Vovk.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič