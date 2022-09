FOTO: 36. Straška jesen - Od njive do mize

12.9.2022 | 12:00

Vaščani Hruševca so predstavili ličkanje koruze.

Straška godba

Zaplesala je otroška folklorna skupina Brbučki domače OŠ Vavta vas.

Semena in sadike iz Vavte vasi

Ptujski kurenti so navdušili.

Straža - Tako kot veleva tradicija je v Straži tudi letos začetek septembra zaznamovalo pestro dogajanje v sklopu osrednje turistične prireditve v občini. Prvo prireditev Straška jesen so pripravili leta 1986, tokratna pa je bil že 36. Dogodki so se vrstili od 1. septembra, vrhunec pa je bilo včerajšnje dogajanje s prikazom opravil, šeg in navad na vozovih pred kulturnim domom, na katerih mladi in stari iz posameznih vasi orišejo življenje na vasi glede na temo, ki je določena za vsako prireditev posebej. Letos je nosila naslov Od njive do mize.

»Z izbiro teme smo želeli predstaviti stare in preverjene načine in poti, kako pridemo do zdrave, doma pridelane hrane, česar se v zadnjem obdobju vse bolj zavedamo. Kot novost pa so letos na vozovih pripravili tudi degustacije,« je povedal predsednik Turističnega društva Straža Pavel Vidic.

Obiskovalcem so tako na etnološki, pa tudi šaljiv način pokazali pripravo njive, varovanje pridelka pred pticami in divjadjo, pridelavo semen in sadik, spravilo žita, pobiranje krompirja in pripravo najljubše krompirjeve jedi – »tenstanega« krompirja, ličkanje koruze, peko kruha, velikonočne jedi za žegen, kisanje zelja in repe ter shranjevanje pridelkov za zimo.

Osrednje dogajanje, ki ga je z besedo povezoval Lojze Bojanc, je odprla straška godba, v mimohodu so se predstavile noše, zaplesala je otroška folklorna skupina Brbučki iz osnovne šole Vavta vas, obiskali so jih kurenti iz Društva Korenti Poetovio Ptuj, program pa je sklenila povorka starodobnikov članov VW kluba Dolenjske in Bele krajine. V kulturnem domu pa so bili na ogled nastala dela na 10. likovni koloniji, ki je v sklopu Straške jeseni potekala prejšnjo soboto, in šarklji straškega turističnega društva. Po prireditvi so za zabavo na veliki vrtni veselici PGD Vavta vas poskrbeli Modrijani.

Straško jesen organizira TD Straža pod okriljem Občine Straža.

M. Ž.

Galerija