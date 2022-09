Napadli varnostnika v trgovini; izginila poldruga tona hrušk

12.9.2022 | 14:50

Na interventni številki policije 113 so med vikendom na PU Novo mesto sprejeli 530 klicev. Od tega je bilo 152 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s prometno varnostjo, danes poročajo s PU.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali dvajset prometnih nesreč z gmotno škodo (od tega je bilo šest trkov z divjadjo), pet z lahkimi in eno s hudimi poškodbami.

V Radežu je v soboto opoldne 32-letni Sevničan pri vožnji s kolesom navzdol zavijal levo. Pri tem očitno ni prilagodil hitrosti vožnje in je padel, pri tem pa si zlomil nogo. Z reševalnim vozilo so ga odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so celjski policisti z njim opravili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal 0,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V petek popoldne je na relaciji Novo mesto – Metlika, na Jugorju, padel motorist s sopotnico. Po prvih ugotovitvah metliških policistov je 32-letni motorist na mokrem vozišču v ovinku izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal s ceste na brežino, tam pa sta s 24-letno sopotnico padla. Sopotnico so s helikopterjem zaradi suma poškodbe hrbtenice odpeljali v ljubljanski UKC, od koder pa so sporočili, da so njene poškodbe lažje. Motoristu so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazala prisotnosti alkohola.

V petek popoldne je 47-letni voznik osebnega avtomobila v naselju Bočka v ovinku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste na njivo. Tam se je vozilo večkrat prevrnilo. Oba s sopotnico sta bila z lažjimi poškodbami odpeljana v novomeško bolnišnico. Prisotnosti alkohola niso ugotovili.

Brežiški policisti so na mejnem prehodu Obrežje v petek zvečer obravnavali voznika osebnega avtomobila in tovornjaka, ki sta imela na poti proti Obrežju nesporazum pred delovno zaporo na avtocesti Novo mesto – Obrežje, pri Kronovem. Po eni od verzij naj bi 33-letni voznik tovornega vozila izsilil prednost 47-letnemu vozniku avta, nato pa se v zapori ustavil in vnel se je prepir. Verjetno kar žolčen, saj sta potem drug za drugim peljala vse do Obrežja. Na Obrežju so se obema pogovorili in obema napisali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru. Voznik tovornjaka je dobil še položnico za dve kršitvi zakona o pravilih cestnega prometa.

V Semiču je v petek zvečer 44-letna voznica, domnevno zaradi prevelike hitrosti, zapeljala na nasprotno smerno vozišče in trčila v 56-letnega voznika, ki je pravilno peljal po svoji strani. V trku se je lažje poškodovala, prisotnosti alkohola pa policisti niso ugotovili.

V soboto zvečer, okoli pol devete, se je na avtocesti od Novega mesta proti Obrežju, pri Zalokah, zgodila prometna nesreča med dvema osebnima avtomobiloma. Prometni policisti so ugotovili, da je 18-letni voznik zaradi prevelike hitrosti trčil v pred seboj vozeči avto. V nesreči se je lažje poškodoval 46-letniv voznik prvega vozila. Prisotnosti alkohola niso ugotovili, so pa 18-letnemu vozniku napisali plačilni nalog zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Globa znaša 300 evrov, izreče pa se tudi 3 kazenske točke.

Prometni policisti so pri Beli Cerkvi v petek zvečer zasegli osebni avtomobil. Pri kontroli prometa so ugotovili, da 21-letna voznica iz okolice Brežic nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtu pa so bile nameščene tablice, ki so bile dve leti nazaj v Novem mestu ukradene z drugega avtomobila. Šentjernejski policisti pa so v Dobruški vasi kontrolirali 17-letnika iz okolice Mirne. V postopku so ugotovili, da še nima vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli.

Kriminaliteta

V petek popoldne, nekaj pred šesto uro, so neznanci napadli varnostnika v trgovini v Žabji vasi v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je 62-letni varnostnik posumil, da obiskovalci s prodajnih polic v vrečko zlagajo različne izdelke, nato pa so se namenili k izhodu mimo blagajne. Ko jim je želel preprečiti izhod, se je od nekod pojavil moški, ga udaril v obraz, da je padel po tleh, tam pa ga je še enkrat brcnil v glavo. Skupina – naj bi šlo za pet oseb, moških in ženskih, po prvih ugotovitvah iz okolice Novega mesta - je s kraja zbežala. 62-letnika so oskrbeli v novomeški bolnišnici, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan. Policijska preiskava je v teku.

V naselju Stranje pri Škocjanu sta v nedeljo, nekaj pred šesto popoldne, dva mlajša fanta na mizi terase pred stanovanjsko hiši opazila mobilni telefon znamke Apple, iPhone 11 Pro … in ker lastnika ni bilo videti, sta ga pobrala in pohitela s kraja. Lastniku telefona sta povzročila za okoli tisoč evrov škode.

V soboto zjutraj je lastnik vikenda v Semiču opazil poškodovana vhodna vrata in poklical policiste. Ugotovili so, da so neznanci na silo vstopili v shrambo za orodje in odnesli električne kable in visokotlačni čistilec ter lastniku naredili za okoli pestro evrov škode.

Policist so v Dolenjem Karteljevem v petek popoldne popisali 25-letnika iz Mirne Peči in 28-letnika iz Brezja, ki so ju zalotili v gozdu, ki ni bil njun, kjer je bilo razžaganih približno 3 kubične metre drv. Lastnik gozda ocenjuje, da so drva vredna okoli šeststo evrov. Policisti o primeru še zbirajo obvestila.

Lastnik motorne žage Stihl in otroškega kros motorja Husquarna je v petek zvečer poklical policiste na Slinovce, saj je ugotovil, da so mu vlomili v zidanico in odnesli motorno žago ter odpeljali kros motor. Naredili so mu skoraj za dva tisoč evrov škode.

Na Kuzarjevem Kalu so v zadnjih dneh vlomili v vikend in odnesli peč na trda goriva, vredno okoli petsto evrov.

V Dolenjih Kamencah so v noči na ponedeljek, okoli pol tretje zjutraj, prepodili dva zamaskirana neznanca, ki sta nameravala vlomiti v tam parkiran osebni avtomobil. Avta še nista uspela odpreti, sta pa vseeno naredila za nekaj sto evrov škode.

Viljamovka našla nov dom

Brežiški policisti so se odzvali na prijavo tatvine hrušk v Mokricah. Kot kaže, so v soboto v nasadu pobirali hruške viljamovke in jih približno tono in pol shranili v odprt zabojnik. Ponoči pa so neznani storilci vse hruške odpeljali.

Pokradli akumulatorje prometne signalizacije

V petek zjutraj so policiste klicali v Stražo, kjer je zaradi obnove ceste delovna zapora, ki je urejena s semaforji. Semaforji namreč niso delali – kmalu so ugotovili tudi vzrok: neznanci do ukradli akumulator, vreden okoli sto petdeset evrov.

V nedeljo popoldne so opazili, da tudi na delovišču delovne zapore na avtocesti Novo mesto – Obrežje, na izvozu Dobruška vas, ne deluje prometna signalizacija. Ugotovili so, da so jim tudi tam neznanci čez dan odnesli akumulator.

Mejne zadeve in tujci

Policisti policijske uprave Novo mesto in specializirane enote za nadzor državne meje so med vikendom na območju novomeške policijske uprave prijeli 107 tujcev, ki so nezakonito prečkali državno mejo. Večino, razen štirih državljanov Afganistana v Bojancih, so prijeli na območju Posavja. Tujci prihajajo iz Burundija, Indije, Bangladeša, Afganistana, Sirije, Vietnama, Pakistana, Nepala in Kube. Postopki z njimi še niso zaključeni.

M. K.