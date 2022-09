FOTO: Trebanjske Žnurce gostile klekljarsko čajanko

12.9.2022 | 19:00

Trebanjske Žnurce so pripravile že šesto klekljarsko čajanko. Na sliki (skrajno levo) sta se jim pridružila še vodja trebanjske izpostave JSKD Joži Sinur in Luka Bregar, ki je povezoval niti programa.

Razstava Društva klekljaric Koroške - sekcija Mislinja je požela veliko zanimanja.

Blato - Klekljarska skupina Žnurce je včeraj na Blatu pri Trebnjem gostila že šesto klekljarsko čajanko. Dogodek, ki je bil namenjen povezovanju klekljaric iz vse Slovenije, so obogatili z razstavo izdelkov članic Društva klekljaric Koroške – sekcija Mislinja, na stojnicah pa so se predstavili tudi lokalni rokodelci.

»Vesela sem, da smo se po dveh letih znova srečali v živo. Zadnji dve klekljarski čajanki sta namreč potekali virtualno,« je dejala vodja trebanjskih Žnurc Marija Prosenik, ki meni, da je klekljanje vse bolj priljubljeno ročno delo v Sloveniji, zato je dogodek med klekljaricami zelo priljubljen, saj so tudi nekdaj klekljanje povezovali z druženjem.

Vsak obiskovalec je ob vstopu, če je prispeval kakšen domač pridelek ali izdelek, prejel klekljarsko presenečenje. »Na papircu je bil načrt oz. vzorec slovenskega kozolca. To nam vsako leto pripravi oblikovalka avtorske idrijske čipke Tina Koder Grajzar, s katero že dolgo sodelujemo. Čipke želimo povezati s kozolci, ker je to naša kulturna dediščina, zato je tudi naslov tega dogodka Lesena čipka. Zadali smo si, da bi postopoma pripravili papirce vseh kozolcev, ki so razstavljeni v Muzeju na prostem v Šentrupertu,« je povedala Prosenikova.

Sama se je s klekljanjem začela ukvarjati pred leti, ko se zaradi poškodbe ni mogla veliko premikati. Da bi se naučila nekaj novega, se je prijavila na tečaj klekljanja, ki so ga pripravili v Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. »Ker živim blizu, sem si dejala, do tam bom pa že 'prišepala'. Naučila sem se osnov, nato pa znanje nadgradila še v klekljarski šoli v Idriji. Tam sem spoznala številne druge klekljarice, tudi z našega konca. Povezale smo se v klekljarsko skupino Žnurce. Dobivamo se vsak torek od septembra pa do velike noči. Klekljanje te sprosti, umiri, obenem pa je to tudi lepa oblika druženja,« poudarja Prosenikova. Veseli jo, da je prejšnje leto na trebanjski šoli začel delovati klekljarski krožek, ki ga vodi učiteljica Martina Zupančič, Žnurce pa ji pri tem pomagajo.

Udeležujejo se različnih izobraževanj, kajti vseskozi iščejo nove izzive. Pred tremi leti so predstavile edinstveno klekljarsko razstavo, s katero so skozi čipko predstavile življenje in delo Friderika Ireneja Barage. »Razstava še vedno potuje po naših krajih, pripravljamo pa že novo, in sicer bo povezana z veliko operno pevko, primadono Vilmo Bukovec Kambič,« je še dodala Prosenikova, več pa za zdaj ni želela razkriti.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija