Nesrečna trgatev - mlin za grozdje mu je ukleščil roko; iz avta rešili otroka

13.9.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.08 je v naselju Hrvaški Brod, občina Šentjernej, mlin za grozdje občanu stisnil roko. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečenca na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Šentjernej so s tehničnim posegom rešili ukleščeno roko ter pomagali reševalcem.

Trije ukleščeni v zveriženi pločevini

Ob 21.01 sta v naselju Srednje Pijavško, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, zagotovili potrebno razsvetljavo, iz zverižene pločevine rešili tri poškodovane ukleščene osebe in nudili pomoč policiji in reševalcem. Z vpojnimi sredstvi so posuli iztekle motorne tekočine in skupaj s delavcem cestnega podjetja počistili cestišče. Reševalci NMP Krško in NMP Sevnica so poškodovane na kraju ustrezno oskrbeli in dve osebi prepeljali v SB Brežice in eno v SB Novo mesto. Cesta je bila nekaj časa zaprta za promet.

Iz avta rešili otroka

Ob 18.43 sta v Ulici Alenke Gerlovič v Brežicah gasilca PGD Brežice s tehničnim posegom odprla vrata osebnega vozila in iz njega rešila otroka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 5:00 do 7:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE 2001;

- od 7:00 do 8:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POSLOVNA CONA METLIKA, Izvod Kolpa d.d.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE in TP MALI RIGELJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 2;

- od 7:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE, izvod 3, DOLINA MORAVSKA GORA.

M. K.