V zaporu na Dobu s podelitvijo spričeval zaključili šolsko leto

13.9.2022 | 08:50

Zapori na Dobu (Foto: arhiv DL; B. B.)

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni so včeraj razglasili rezultate zaključnih izpitov in poklicne mature ter podelili spričevala. V šolskem letu 2021/22 je srednješolski program uspešno zaključilo dvanajst obsojencev, od tega osem zaključni izpit, štirje pa poklicno maturo, so sporočili iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Osnovno šolo za odrasle, ki so jo sicer uradno zaključili v juliju, je uspešno zaključilo šest obsojencev. Številni obsojenci so se vključevali tudi v krajše oblike izobraževanja, predvsem nacionalne poklicne kvalifikacije. Izvedene so bile tudi štiri skupine usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Viličarist in dve skupini za pridobitev nacionalne kvalifikacije Čistilec prostorov.

Skupno je bilo v vse skupine vključenih 84 obsojencev. Obsojenci so se izobraževali v okviru projekta Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, katerega namen je zviševanje izobrazbene ravni obsojencev oziroma pridobitev formalne izobrazbe in spretnosti za poklice, ki omogočajo zaposlitev po prestani kazni in lažjo vključitev v družbo.

Poleg vseh omenjenih programov, so v zavodu zaradi jezikovno raznolike populacije organizirali tudi pet tečajev slovenščine za tujce, v katere je bilo skupno vključenih 88 obsojencev. 58 obsojencev je že uspešno zaključilo tečaj slovenščine, v okviru ene skupine pa je izobraževanje še v teku.

Spričevala sta podelila organizatorja izobraževanja iz Javnega zavoda Cene Štupar Branka Bricl in Jure Jamšek. V nagovoru sta vsem kandidatom ob uspešnem zaključku programa čestitala in poudarila pomen izobraževanja, so še dodali.

STA; M. K.