Novi vinski svetovalci

13.9.2022 | 11:50

Novo mesto - Vinorodna dežela Posavje je dobila 140 novih vinskih svetovalcev, sommelierjev. Diplome so jim sinoči podelili na slovesnosti v Gostišču na Trgu, Hiši kulinarike in turizma. S tem so zaključili večletni projekt, katerega nosilec je bila Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto v sodelovanju s partnerjema Grmom Novo mesto centrom biotehnike in turizma ter Klubom prijateljev metliške črnine.

Izobraževanje je bilo namenjeno zaposlenim v vinotekah, vinskih kleteh, gostinsko-turističnih obratih, gostilnah, hotelih, turističnih kmetijah in zidanicah. Sommelierji imajo namreč pomembno vlogo pri oblikovanju gastronomke ponudbe, sestavljanju in oblikovanju kulinaričnih krožnikov in pravemu kombiniranju jedi in vin ter predstavljajo dodano vrednost vsakega gostinsko turističnega obrata. Vinsko-kulinarično znanje je danes zelo pomembno, saj k nam prihajajo nadpovprečno izobraženi gostje.

Projekt posega na področje ključnih izzivov Strategije lokalnega razvoja, saj želijo izkoristiti turistične potenciale in vzpostaviti pogoje za zelena delovna mesta, primerna za mlade in starejše, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. Gre tudi za prispevek k raznolikosti in kakovosti življenja na podeželju, ozaveščenosti ter vzpostavitvi podpornega okolja za razvoj eno-gastronomskega turizma, k ohranjanju narave, varstvu okolja in kulturne dediščine. V okviru projekta so vzpostavili tudi zunanjo podobo sommelierjev v obliki enotnih oblačil, s pripadajočimi insignijami in označitvijo gostinsko-turističnih objektov s posebnimi tablicami, da tam deluje vinski svetovalec, sommelier.

Lojze Bojanc

