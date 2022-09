Dobrodelni koncert za družino Camloh; nova hiša bo kmalu pod streho

13.9.2022 | 14:20

Predsednik ZDVD Miran Jurak je na donacijski bon napisal 28.810 evrov in ga družno z Urošem Flajsem izročil Petru Camlohu in njegovi ženi Metki. Na posnetku še Jasna Kuljaj in Mama Manka. (Foto: Pavel Perc)

Za koncert so prodali blizu 1000 vstopnic. V šotoru je zmanjkalo prostora. (Foto: P. P.)

Na tem pogorišču (arhiv DL) je že zrasla nova hiša ...

Tržišče - Zveza društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD) je preteklo nedeljo popoldne, v sodelovanju z domačini, zlasti z Društvom vinogradnikov Malkovec, ki ga vodi Uroš Flajs, in tržiško osnovno šolo, na pobudo ambasadorke cvička Jasne Kuljaj pripravila dobrodelni koncert za družino Petra Camloha iz Gabrja, aktualnega ambasadorja cvička, ki je po katastrofalnem požaru 1. julija v nekaj urah ostala brez hiše in hleva. Za koncert so prodali skoraj 1000 vstopnic in s tem zbrali za Camlohove 14.880 evrov, pri članih vseh 32 društev ZDVD pa so doslej dodali še kar precej in zapisal na simbolični donacijski bon številko 28.810 evrov.

Pod šotorom na igrišču pri OŠ Tržišče so nastopili: Čuki z Otroškim in Mladinskim pevskim zborom OŠ Tržišče, Dolenjskih 5, Firbci, Vzrock, Novi spomin, Nemir, Pogum, Manca Špik, Tanja Žagar in Mama Manka (Sašo Djukić).

Peter Camloh, ki je z ženo Metko na odru sprejel pomoč dobrih ljudi, je s cmokom v grlu in ganjen rekel le: »Ne morem reči drugega več, kot hvala. Na tisoč in en način ste nam že pomagali!«

Obnova njihove domačije sicer lepo napreduje, saj naj bi kmalu hiša dobila streho. Zaenkrat pa z ženo prebivata v kontejnerju, ki ga je Camlohovim pripeljala kot pomoč sevniška občina. Otroci in vnuki pa so zvečine pri družinah dveh sester.

Priložnost, da se ljudje vključijo v dobrodelno akcijo, ki jo vodi sevniški občinski Rdeči križ, je še vedno odprta, da vsak pač prispeva po svojih zmožnostih. Številka TRR pri OZ RK Sevnica: SI 56 0237 9001 7732 296, sklic: 010722, namen: pogoreli 01070722 Camloh. Po besedah sekretarke OZ RKS Sevnice Mojce Pinterič Krajnc so do ponedeljka, 12. septembra, dobri ljudje prispevali 49.362 evrov.

Več o dobrodelnem dogodku v četrtek, v novi tiskani številki Dolenjskega lista.

