Živa Falkner izpadla v kvalifikacijah

13.9.2022 | 09:15

Falknerjeva ob nedeljski zmagi (Foto: Instagram)

Portorož - Na teniškem turnirju WTA Zavarovalnica Sava Portorož z nagradnim skladom 251.750 ameriških dolarjev se je v zadnjem krogu kvalifikacij včeraj poslovila edina preostala Slovenka. Od Žive Falkner je bila s 6:3 in 6:0 boljša Romunka Elena-Gabriela Ruse, sicer 96. igralka lestvice WTA. V glavnem delu žreba bosta tako igrali le Tamara Zidanšek in Kaja Juvan.

Ob Falknerjevi, ki je zdaj 596. igralka sveta, so v kvalifikacijah izpadle Nina Potočnik (363.), Noka Jurič (1281.) in Lara Smejkal (1283.). Vse so izgubile v nedeljo v prvem krogu. Takrat je Falknerjeva igrala proti Srbkinji Nataliji Stevanović (198. WTA) in zmagala.

STA; M. K.