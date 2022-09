Tudi v Novem mestu za brezplačna kosila osnovnošolcem

13.9.2022 | 10:00

Predstavnice Inštituta 8. marec ob začetku zbiranja podpisov (Foto: STA)

Novo mesto - Predstavnice Inštituta 8. marec so v začetku meseca začele zbirati podpise v podporo dvema zakonskima pobudama, s katerima bi vsem osnovnošolcem omogočili brezplačno kosilo. Za kampanjo Za otroke gre so se v inštitutu odločili na podlagi raziskave, ki je pokazala, da plačevanje šolskih kosil ljudem predstavlja težavo.

Z namenom vložitve zakonske pobude v parlamentarno proceduro pred upravnimi enotami po državi zbirajo 5000 overjenih podpisov.

Predlog predvideva, da se bo na brezplačna kosila lahko naročil vsak, vendar uvedba te pravice ne predstavlja tudi obveze, da so otroci na kosila tudi naročeni. Pravica naj bi zajela najranljivejše, ki si kosila danes ne morejo privoščiti.

Opozicijska SDS je sicer v proceduro vložila podoben zakon, ki so ga v inštitutu preučili in ugotovili, da je pomanjkljiv v dveh ključnih točkah. Šolske prehrane namreč ne ureja kot pravice, ampak jo dodeljuje kot subvencijo. Prav tako pa šolam ne prepoveduje najema zunanjih izvajalcev.

Trenutni sistem namreč subvencij ne zagotavlja niti vsem otrokom iz družin, ki živijo pod pragom tveganja revščine, je opozorila članica inštituta Alenka Kreč Bricelj. Štiričlanska družina z dvema staršema na minimalni plači se namreč ne more prijaviti v program subvencionirane šolske prehrane, je navedla.

V inštitutu kot problematično pojmujejo tudi najemanje zunanjih izvajalcev pri pripravi hrane, saj v praksi to pomeni, da bi priprava hrane postala tržna dejavnost, s čimer bi bila njena kakovost bistveno nižja, povrh pa bi se je tudi več zavrglo. Predlog inštituta šolsko kosilo uvaja kot javno službo, s čimer se ureja tudi zaposlitev in delavske pravice kuharjev.

Da se bodo šole temu lahko primerno prilagodile, so v pobudi predvideli prehodno določbo, ki jim daje več kot eno leto časa. Če bi bil zakon v tej obliki potrjen, bi namreč v veljavo vstopil s 1. januarjem 2024.

Inštitut 8. marec je novo kampanjo včeraj predstavljal tudi na novinarski konferenci v Novem mestu. ''Kljub temu, da sama nimam otrok, pa mislim, da je moja državljanska dolžnost, da oddam svoj glas, ter tako pomagam predvsem tistim, ki sami nimajo možnosti tega storiti sami: otroci, ki živijo v revščini se ne morejo boriti sami,'' je povedala Franja Bučar, prostovoljka kampanje Za otroke gre. ''V kampanjo sem pristopila zato, ker verjamem v zakonsko in sistemsko urejeno zagotavljanje brezplačnih kosil v osnovnih šolah za vse otroke, ne glede na premoženjsko stanje njihovih staršev.Starši morajo obenem biti odgovorni, da bodo pravočasno sporočali odsotnost otrok. Na ta način ne prihaja do viška pripravljene hrane,'' je dodala prostovoljka Milica Korošec. Dežurali bodo pred upravnimi enotami, delili letake, ki podrobneje razlagajo vsebino predlogov zakonov in, kot pravijo, širili glas o bolj enaki in solidarni družbi.

Kako oddati svoj glas podpore predlogoma zakonov



Doris Bubnjič, prostovoljka kampanje za brezplačna šolska kosila, pojasnjuje: ''Podporo predlogoma zakonov, s katerim bomo zagotovili brezplačna kosila za vse osnovnošolce, lahko izrazite z oddajo overjenega podpisa dveh obrazcev z digitalnim podpisom ali na upravni enoti. Informacije kako to naredite in predizpolnjene obrazce lahko najdete na spletni strani 8marec.si. Če se odločite podpis overiti na upravni enoti, pa vam obrazce zagotovijo tudi na vsaki upravni enoti. Pravilno izpolnjen obrazec podpišete pred uradno osebo, naslednji korak pa je, da podpisan obrazec pride do Inštituta 8. marec. Lahko ga predate prostovoljcu, ki stoji pred upravno enoto, na zbirnem mestu, ki je objavljen na spletni strani zakona, ali pa ga pošljete na poštni naslov Inštituta 8. marec.''

M. K.