Odprli nov, sodoben 16-oddelčni vrtec

13.9.2022 | 17:30

Kočevje - Eno največjih naložb v zadnjih letih v Kočevju predstavlja izgradnja novega vrtca enote Čebelica. Gre za 16-oddelčni, lesen, skoraj ničenergijski objekt, ki so ga slovesno odprli včeraj. "Upravičeno lahko govorimo o najlepšem in najbolj učinkovitem vrtcu v državi," je ob tem dejal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Občina je h gradnji novega objekta enote Čebelica, ki je največja enota Vrtca Kočevje, pristopila v letu 2015. Projektno nalogo so izdelali v letu 2017. Februarja 2021 so podpisali pogodbo z izvajalcem, podjetjem CGP iz Novega mesta, z deli pa začeli mesec dni pozneje. Nov objekt je bil uporabnikom predan konec avgusta, do oktobra naj bi dokončali še zunanjo ureditev.

Nov vrtec lahko sprejme nekaj več kot 300 otrok, kar je polovica vseh otrok, ki jih ima Vrtec Kočevje. Zrasel je na mestu, kjer je bila prej stara stavba enote Čebelica. V njem bodo zagotavljali varstvo za otroke enote Čebelica ter enot Kekec in Biba. Prostori slednjih dveh bodo namreč namenjeni potrebam osnovne šole.

Nov objekt se razteza na skupno nekaj več kot 5000 kvadratnih metrov bruto površine. Zgrajen je po sodobnih načelih sonaravne gradnje, namenjene sodobni predšolski pedagogiki, z vsemi spremljajočimi pomožnimi prostori. V okviru naložbe so uredili še dovozno cesto s parkirišči, zunanje otroško igrišče, gospodarsko dvorišče in parkirišče.

Igralnice so svetle in prostorne. Hodniki so opremljeni z igralnimi kotički, urejen je tudi notranji tobogan, ki dodatno povezuje dve starostni skupini. Velik poudarek pri gradnji je bil na zagotavljanju dodatnih prostorov za individualno delo z otroki s posebnimi potrebami in senzorični sobi, ki omogoča hitrejše napredovanje in lažje premagovanje ovir.

Po besedah ravnateljice Vrtca Kočevje Irene Robič je nov vrtec sodoben in funkcionalen, kar pomeni, da bo lahko v njem vsak otrok dobil svoj prostor. Želja po novem vrtcu enote Čebelica je sicer po njenih besedah tlela dolgo let, v zadnjem času pa je postala že nuja, saj so se soočali z veliko prostorsko stisko.

Z izgradnjo novega vrtca zdaj po besedah župana Prebiliča sporočajo, da družine v občini ne bodo v položaju, ko ne bi imele verstva. Ker gre za leseni objekt, sporočajo tudi, da so zelena pokrajina, je dejal.

Naložba je stala nekaj več kot 9,5 milijona evrov. Od tega je nekaj manj kot 7,3 milijona zagotovila občina, nekaj več kot milijon so dobili iz Eko sklada, nekaj manj kot 1,2 milijona pa je prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

M. K.

Foto: Občina Kočevje

