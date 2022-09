FOTO: Huda nesreča voznika začetnika - to je ostalo od avta

13.9.2022 | 13:30

Razbitine avta, v katerem sta sedela mladeniča (Foto: PGE Krško)

Policisti PU Novo mesto so od zadnjega, včerajšnjega poročanja na številko 113 sprejeli 189 klicev, 54-krat so posredovali.

Huda prometna nesreča

Na Pijavškem so zvečer prometni policisti obravnavali hudo prometno nesrečo, v katero je bila ena oseba posebno hudo telesno poškodovana, dve pa lažje. Po prvih ugotovitvah ogleda je 19-letni voznik iz okolice Krškega peljal po glavni cesti od Brestanice proti Boštanju. V vozilu je imel 20-letnega sopotnika. Kjer cesta preide iz blagega levega ovinka v ravnino, je domnevno zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, ki ga je obrnilo za devetdeset stopinj v levo, tako da je bočno drsel čez vozišče na drugo stran ceste. V tem trenutku se je pravilno po svoji strani iz smeri Boštanja pripeljala 34-letna voznica osebnega avtomobila in s prednjim delom silovito trčila v desni bok vozila 19-letnega voznika, kjer je sedel 20-letni sopotnik.

Na kraju so prvo pomoč nudili gasilci, policisti in reševalci z zdravnikom iz Krškega in Sevnice. Vse poškodovane so odpeljali v bolnišnico – 19-letni voznik in 34-letna voznica sta dobila lažje poškodbe, 20-letni sopotnik iz okolice Krškega pa je zelo hudo poškodovan ostal na zdravljenju v brežiški bolnišnici.

O nesreči sta bila obveščena dežurna preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic nesreče je bila glavna cesta med Brestanico in Boštanjem zaprta od devete zvečer do polnoči. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, vsi udeleženi so uporabljali varnostni pas, povzročitelj prometne nesreče pa ima vozniško dovoljenje nekaj manj kot šest mesecev.

V parkirni avtomat se res ne splača vlamljati

Na Prešernovem trgu v Novem mestu so neznanci poskusili vlomiti v parkirni avtomat. Tudi, če bi jim uspelo, izkupička ne bi bilo ali pa bi bil boren. Poškodovani avtomati bodo popravili.

Drzna tatvina, osumljenci prijeti

Nekaj pred drugo uro so policiste poklicali v trgovino na krški tržnici. Tam so prišli trije mladeniči, dva sta zamotila prodajalko, tretji pa je na hitro pregledal pisarne in odnesel tisoč petsto evrov denarja. Varnostnik ga je poskušal ustaviti, a je bil neznanec prehiter. Več krških policistov je ob pomoči kriminalistov prečesavalo Krško in naselja v okolici Krškega, da bi izsledili storilce. Na policijsko postajo so privedli več oseb in še isto popoldne ugotovili, da gre za trojico iz naselja v okolici Krškega, dva sta stara 17 let, tretji pa 22 (slednjega so prijeli v torek zjutraj). Njihove vloge bo razjasnila nadaljnja preiskava. O dejanju so obvestili starše mladoletnikov.

Tatvina iz avta, v denarnici pin številka

V Češči vasi so neznanci izkoristili deloma odprto okno na avtu (zaradi vročine) in iz avta vzel dve denarnici z dokumenti, bančnimi karticami in denarjem. V eni od denarnic so našli tudi pin številko, tako da so storilci še isti dan uspeli dvigniti 150 evrov. Tako so skupaj naredili za okoli petsto evrov škode.

Pomagali onemogli osebi

Gasilci PGD Trebnje so popoldne od prisotnosti policistov in sorodnikov na silo vstopili v stanovanje v Trebnjem, ker se tam živeča starejša oseba ni odzivala na klice, vrat pa se ni dalo odpreti. V stanovanju so našli 85-letnico, ki jo je pregledala dežurna zdravnica, preventivno pa so jo odpeljali še v zdravstveni dom na pregled.

Prepodili vlomilce

V torek zjutraj, nekaj pred peto, so prepodili vlomilce in stanovanjsko poslovnega objekta v novomeški Župnci. Hrup vloma je zbudil lastnike, kar je povzročilo, da sta dva zamaskiranca pobegnila. Odnesla nista veliko, sta pa z vlomom naredila za nekaj tisoč evrov škode na oknih in vratih.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so dopoldne v Brežicah prijeli osem državljanov Kube, za katere so ugotovili, da so mejo prestopili na nezakonit način. V noči na torek so na železniški postaji Dobova prijeli državljana Maroka. Postopki s tujci še niso zaključeni.

