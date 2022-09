Afera Fotopub: v preiskavi spolnega nasilja trije osumljenci in osem žrtev

13.9.2022 | 18:10

Dušan Smodej (Foto: M24)

Ljubljana - Ljubljanski policisti in kriminalisti so v okviru preiskave kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja doslej opravili številne razgovore, ob tem pa so ugotovili, da gre še za druga kazniva dejanja, je v današnji izjavi za medije povedal direktor Policijske uprave Ljubljana Damjan Petrič. Po njegovih besedah imajo trenutno tri osumljene osebe.

Oči javnosti so že nekaj tednov uprte v delo policistov, ki preiskujejo sume kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja. Na socialnih omrežjih je bilo namreč objavljenih več šokantnih pričevanj, ki obtožujejo kulturnika Dušana Josipa Smodeja. Ta se ves čas zagovarja, da je vse posledica izsiljevanja bivšega dekleta. Kljub grozljivim pričevanjem in tudi nekaterim anonimnim prijavam policija Smodeja še ni zaslišala.

Že od prvih informacij, ki so se pojavili v javnosti 20. avgusta, skupina policistov in kriminalistov zadevo aktivno preučuje, je danes povedal Petrič.

Kot je pojasnil, so imeli sprva na voljo le anonimne informacije, dosegljive v medijih, in anonimna pričevanja na Instagramu. Pregledali so več tisoč komentarjev na različnih družbenih omrežjih, na tej podlagi pa so "identificirali osebe, ki bi lahko dali koristne podatke v konkretnih primerih".

Zatem so 25. avgusta opravili tudi razgovor s prvo pričo, ki je nekoliko bolj konkretno pojasnila, da so lahko podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, povedala pa je tudi, kdo bi lahko bile žrtve. Dan kasneje so o zbranih ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo, je povedal Petrič.

Po njegovih besedah so predlagali tudi posamezna preiskovalna dejanja, kar so kasneje na zahtevo tožilstva še dopolnili z dodatno zbranimi obvestili od novih oseb. Pridobili so posnetke videonadzornih sistemov in elektronske naprave.

Po navedbah Petriča so doslej opravili 64 razgovorov, z nekaterimi osebami tudi večkrat, nekatere osebe pa so iskali tudi v tujini. Pri tem so ugotovili, da gre poleg suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost še za sume na druga kazniva dejanja.

"Tako lahko zdaj govorimo, da imamo deset kaznivih dejanj, med katerimi obravnavamo kazniva dejanja zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost in premoženje ter kazniva dejanja s prepovedanimi drogami," je povedal Petrič.

Kot je še pojasnil, so odkrili osem oškodovancev ter tri osumljence. Žrtve in osumljenci so znani, kriminalistična preiskava pa poteka dalje v skladu s kriminalistično stroko. "Primer obravnavamo skrbno in temeljito ter izvajamo vse možne ukrepe na podlagi zakonskih pooblastil," je zagotovil Petrič.

Med preiskavo so se srečevali tudi s situacijami, ko so se osebe izogibale stiku s policijo, prav tako pa so nekatere žrtve že podano prijavo umaknile. Ponovno so pozvali vse morebitne žrtve vseh oblik kaznivih dejanj, da sodelujejo s kriminalisti in dejanja prijavijo. Razumemo zadržanost žrtev, so dodali danes, vendar policisti in kriminalisti zagotavljajo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da žrtev zaščitijo, z njimi pa postopajo še posebej skrbno in občutljivo.

M. K.

Zvočni zapisi Direktor Policijske uprave Ljubljana Damjan Petrič v današnji izjavi za medije Direktor Policijske uprave Ljubljana Damjan Petrič v današnji izjavi za medije