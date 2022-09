Rezkin Šopek za Julijo

14.9.2022 | 09:15

Rezka Povše iz Novega mesta je ponosna na svojo novo knjigo z naslovom Šopek za Julijo.

Novo mesto - Primičevo Julijo (1816-1864) poznamo kot muzo našega velikega pesnika Franceta Prešerna. A pri pisanju verzov ni navdihovala le njega. Julija, ki je svojih zadnjih 14 let preživela v Novem mestu, na šmihelskem pokopališču pa je njen večni dom, je bila navdih tudi za Rezko Povše iz Novega mesta. Nedavno je v samozaložbi izdala svojo četrto knjigo z naslovom Šopek za Julijo.

V njej je Povšetova v šopek spletla 18 pesmi oz. cvetov o Juliji, ki so – kot pravi v spremni besedi zbirke Lizika Vardijan – »razmnožena ljubezen te neuslišane Prešernove ljubezni do Julije.«

Rezka pove, da ji je o Juliji še pred vstopom v šolo pripovedoval njen oče. V povestice pred spanjem je vpletal Prešernovo neuslišano ljubezen, ki je burila otroško domišljijo. Rezka je bila z mamo velikokrat tudi na Julijinem grobu, ko sta hodili k nedeljskim popoldanskim litanijam v šmihelsko cerkev, in včasih ji je prinesla celo rožice z domačega vrta. Rezka je zgodaj prebirala Prešernove pesmi, saj so imeli pri hiši Schwentnerjevo izdajo Poezij iz leta 1902, za velikega pesnika pa jo je v srednji šoli navdušila tudi slavistka prof. Milka Bobnar.

Rezka ni le strastna bralka, ampak tudi zbiralka knjig. Njeno stanovanje nad reko Krko je polno najrazličnejših knjig – za razliko od večine novodobnih domovanj, kjer so knjižne police velika redkost.

Tako ni čudno, da je Rezka že zgodaj spisala osnutek ciklusa pesmi Cvet za Julijo. Nove pesmi so nastale pozneje, in kot pove, so jih verjetno spodbudile tudi zunanje okoliščine. Rezkin sorodnik, restavrator in konzervator Viktor Povše, je odkril Julijin portret pod sliko Magdalene, ki je na ogled v stalni zbirki Dolenjskega muzeja v Jakčevem domu ( v zbirki mu je posvetila pesem Vstajenje) , v dolenjski prestolnici je zaživelo Društvo Julija, ki si je prizadevalo za promocijo Prešernove muze, v kamnoseški delavci je nastal kip Julije, itd.

O Juliji pripovedujejo ribič, grajski vrtnar, kipar, pater …

Rezka je tudi zbiralka mineralov, kamnov ...

Tako je stara zamisel o pesniški zbirki, posvečeni Juliji, ponovno zaživela in Rezka jo je letos uresničila. V knjigi Šopek za Julijo različne osebe pripovedujejo zgodbe o življenju in čustvovanju Julije ter njenem bivanju v Novem mestu: ribič jo išče v zrcalu Krke, grajski vrtnar v cvetju, o njej govorijo kipar, ki kleše njeno podobo, pa Julijin spovednik pater Lacko, pisatelj Janez Trdina, slikar Matevž Langus, ki je ustvaril njen predporočni portret … Tudi Prešeren spregovori pred Julijinim portretom, pa Julija o svojem možu … Vsekakor zanimivo branje, ki bi ga gotovo rada videla tudi Julija …

Nova knjiga Rezke Povše je posebna tudi po grafični podobi, za kar pohvali oblikovalca Milana Marklja. Knjižica v nežni roza barvi vrtnice je lepo oblikovana, naslovnico pa krasi Prešernova vrtnica, ki jo je z večletnim križanjem različnih vrst vrtnic kot prvo slovensko vrtnico z uradno registriranim in zavarovanim imenom Rosa Prešeren vzgojil akademik dr. Matjaž Kmecl. Zasajeno jo imajo v Prešernovem gaju v Kranju.

O Rezki Povše, rojeni v Žabji vasi pri Novem mestu, ki ji je mesto na okljuku Krke vseskozi njen ljubi dom, o njenem delu prostovoljke v DSO Novo mesto, o literarnem ustvarjanju, zbiranju knjig in mineralov, itd., pa si več preberite v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Jutri, v četrtek, že izide nova ...



Besedilo in foto: L. Markelj