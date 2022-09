Požar v kuhinji, voda v trgovini in 'ujetniki' v bloku

14.9.2022 | 07:00

Vse težave so včeraj reševali gasilci. (Simbolna slika; arhiv DL)

Včeraj ob 7.18 je v Kotarjevi ulici v Šentjerneju zagorelo v kuhinji stanovanja v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGD Šentjernej so požar na štedilniku, katerega so gasili stanovalci, dokončno pogasili, prostor pregledali s termovizijsko kamero in ga prezračili. Kuhinja je delno poškodovana.

Ob 6.30 je na Cesti krških žrtev v Krškem v trgovskem lokalu iz grelnika vode iztekala voda. Gasilci PGE Krško so zaprli kotni ventil pod grelnikom in s tem preprečili nadaljnje iztekanje.

Ob 7.17 so v Gubčevi ulici v Krškem zaradi okvarjene ključavnice stanovalci ostali ujeti v stanovanju v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGE Krško so vrata s tehničnim posegom odprli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod MENIŠKA VAS;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL.TOPLICE, izvod 11BD SOKOLSKI TRG-PIONIRSKA CESTA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RDEČI KAL, izvod 4DESNO;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA LOKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mokronog šola, nizkonapetostno omrežje – Žnidaršič, med 9.00 in 12.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.