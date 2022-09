Pri OŠ Otočec enotedenska popolna cestna zapora

14.9.2022 | 13:10

Foto: MO Novo mesto

Otočec - Na Šolski cesti pri Osnovni šoli Otočec pri Novem mestu ob začetku gradbenih del za ureditev prometno varne šolske poti od danes velja enotedenska popolna prometna zapora. Dela bodo sicer potekala v treh etapah, vsa pa naj bi predvidoma končali konec novembra, so sporočili z novomeške občine.

Dela bodo najprej stekla na odseku Šolske ceste v naselju Otočec od križišča pri Osnovni šoli Otočec do križišča s cesto, ki vodi do Jelš, pri avtocestnem podvozu. Na tem odseku bodo uvedli enotedensko popolno prometno zaporo.

Obvoz bo možen po lokalni cesti Lešnica - Otočec in po državni cesti Novo mesto-Otočec.

Predvidoma konec meseca bodo sledila dela na odseku od križišča na Lešnici do križišča pod državno cesto Novo mesto - Otočec, tretjo etapo pa bodo od tam nadaljevali do križišča za Jelše. O potrebnih spremembah prometne ureditve bodo na občini dodatno obveščali, so dodali.

Po občinskih podatkih bodo sicer v okviru skupaj z davkom nekaj manj kot 185.000 evrov vredne naložbe od vasi Lešnica do Osnovne šole Otočec na novo uredili 750 metrov cestne razsvetljave in na Lešnici dogradili 160 metrov manjkajočega pločnika.

Na Lešnici bodo uredili tudi avtobusno postajo, prometno varnost šolarjev pa okrepili z dodatnima prehodoma za pešce, so še navedli na novomeški občini.

M. K.