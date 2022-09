Krkašice za uvod pokalnega tekmovanja z Velenjem

14.9.2022 | 10:10

Tudi uvodni dvoboj nove prvoligaške sezone so Novomeščanke pred dnevi igrale prav z ekipo Velenja ter zmagale z rezultatom 28:24. (Foto: arhiv; ŽRK Krka)

Ljubljana/Novo mesto - Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) so pred začetkom pokala Slovenije za ženske izžrebali pare osmine finala, ki bodo izredno regijsko obarvani. Državne prvakinje, rokometašice Krima Mercatorja, se bodo za preboj med najboljših osem ekip pomerile z Litijankami.

Na primorskih obračunih se bodo merile ekipe Pirana in Mlinotesta Ajdovščine ter Trga ABC Izole in Kopra, podprvakinje iz Celja bodo gostile nazadnje četrtouvrščene Ptujčanke, Velenjčanke bodo gostovale v Novem mestu, kranjska Sava se bo po robu postavila Olimpiji, Zvezda Logatec pa bo nasproti stala Ljubljani, so sporočili iz RZS.

Na prvi stopnički pokalnega tekmovanja se bo 21. septembra merilo 15 ekip. Žreb je tako neposredno napredovanje namenil Vrhniki.

* Pokal Slovenije za ženske, pari osmine finala:

Litija - Krim Mercator

Piran - Mlinotest Ajdovščina

Trgo ABC Izola - Žurd Koper

Z'dežele - Ptuj

Krka Novo mesto - Velenje

Sava Kranj - Olimpija

Zvezda Logatec - Ljubljana

Vrhnika je prosta.

STA; M. K.