MO Novo mesto postala občina ambasadorka akcije Dobrodelno okrog Slovenije

14.9.2022 | 11:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je zaradi svojega doprinosa k največji vseslovenski kolesarski humanitarni akciji Dobrodelno okrog Slovenije (DOS) postala občina ambasadorka DOS, so sporočili z rotovža. Ob tej priložnosti sta predstavnika projekta DOS, Novomeščana Rado Trifković in Goran Makar, županu Mestne občine Gregorju Macedoniju simbolično predala plaketo. Novomeška občina se je tako pridružila skupini petih občin ambasadork DOS, ki so izstopale zaradi svoje izjemne podpore projektu, s katerim so konec aprila otrokom iz socialno šibkih družin zagotovili 50 novih in prenovljenih koles ter hkrati osveščali o bolezni celiakiji.



Ob prejemu plakete DOS je župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni izrazil podporo projektu in organizatorjem, ki so kot kakovostno okolje in sogovornike za pripravo tovrstne akcije prepoznali ravno v Novem mestu in Novomeščanih. »V zahtevnem projektu so uspešno združili številne nivoje, od rekreativno-športnega do ozaveščevalnega o celiakiji in dobrodelnega,« je poudaril župan Gregor Macedoni, predstavnik DOS Rado Trifković in predstavnik Društva Celiac Slovenija Goran Makar pa sta izrazila hvaležnost za podporo akciji še ostalim občinam ambasadorkam, Tolminu, Velenju, Ribnici in Dobrovniku.

Akcija Dobrodelno okrog Slovenije je potekala pet dni, od 27. aprila do 1. maja 2022, trasa dolga 1225 kilometrov se je začela in sklenila na novomeškem Glavnem trgu. Pri projektu sta poleg pobudnika Damija Zupija sodelovala še Slovenska karitas in Društvo Celiac Slovenija. Cilj projekta, ki se mu je pridružilo 25 rekreativnih kolesarjev in kolesark, je bil zbrati sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin ter osveščati o doživljenjski avtoimunski bolezni celiakiji, ki jo povzroča gluten v prehrani pri posameznikih.

M. K.