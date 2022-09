Naložbe za ohranitev kulturne dediščine - V zadnjih letih obnovili štiri pomembne simbole

14.9.2022 | 12:00

Župan in direktorica v pogovoru z vodjo projekta Ljubišo Milićem (Fotografije: Občina Brežice)

Restavratorja pri delu

Urejanje stenskih fresk

Brežice - Župan Občine Brežice Ivan Molan si je skupaj z direktorico Posavskega muzeja Brežice Alenko Černelič Krošelj ogledal obnovo fresk na eni od sten Viteške dvorane brežiškega gradu. Obnovo izvaja Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Občina je sicer pred leti že izvedla 2. fazo obnove gradu, ki je obsegala tudi obnovo fresk na stropu Viteške dvorane in lesenih stopnišč. Do konca oktobra bo obnovljen še en simbol občine – Vodovodni stolp, občina pa je, kot sporočajo iz Brežic, v preteklem letu zaključila z obnovo tehničnih oz. kulturnih spomenikov – lesenega mostu v Cerkljah ob Krki in železnega mostu preko rek Save in Krke pri Brežicah.

Kot je dejal župan Ivan Molan, so v 1. in 2. fazo obnove gradu vložili 3 milijone evrov, v 2. fazi so bile poleg številnih gradbeno-obrtniških del restavrirane tudi stropne freske in leseni stopnišči v Viteški dvorani.

V nadaljevanju je občina obnovila streho, uredila v gradu dvigalo, grajsko klet, recepcijo in sanitarije, v lanskem letu pa še nadkrijte grajskega dvorišča, ki omogoča dodatno prizorišče za izvedbo prireditev in dogodkov.

Vodja projekta, Ljubiša Milić, konservatorsko-restavratorski svetnik iz Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pravi, da gre v Viteški dvorani za izjemne poslikave, za biser baroka. Pravi, da marsikdo pravi dvorani kar galerija, in on se s tem popolnoma strinja.

V postopku obnove fresk s sodelavci utrjujejo poslikave oz. stabilizirajo barve na katere vpliva zob časa. Tehnologija, s katero so bile freske ustvarjene, je bila precej dobra za tisti čas, je dodal. Poleg vodje projekta sodelujejo pri posegu še sodelavci Sara Štorgel, Irina Pozdorovkina in Marko Odič.

Kot pravi direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, so si v muzeju prizadevali, da bi zadnje tri stene s freskami v Viteški dvorani, ki še niso restavrirane, uvrstili v redni program Restavratorskega centra in tako bi pridobili tudi večjo podporo Ministrstva za kulturo, kar jim je tudi uspelo. Sedaj bodo s pomočjo sodelavcev Restavratorskega centra videli, kaj bo potrebno narediti s stenami in potem to tudi urediti. V prihodnje si želijo restavrirati še poslikave v grajski kapeli, na stopnišču in v stolpu in tako tem izjemnim poslikavam ohraniti in osvežiti podobo, so še zapisali na Občini Brežice.

M. K.