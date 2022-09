FOTO: V MO Krško nove mobilnostne pridobitve

14.9.2022 | 14:50

Fotografije: MO Krško

Brestanica/Krško - Pri kopalnem bazenu v Brestanici so danes odprli prenovljeno postajališče za avtodome in postajo za brezplačno izposojo koles. Slednja je ena od treh, ki jih je Mestna občina Krško uredila v zadnjem letu dni. Za prenovo omenjenega postajališča je odštela nekaj manj kot 25.000 evrov, za tri dodatne kolesarske postaje pa 105.000 evrov.

Naložba v prenovo postajališča za avtodome je obsegala ureditev makadamskih površin ter nakup in namestitev ograje in servisnih stebričkov za pitno vodo ter elektriko, je ob odprtju povedal krški župan Miran Stanko.

Z brestaniško postajo za avtomatizirano izposojo koles in še dvema novima tovrstnima postajama v Spodnjem Starem Gradu in na Senovem pa je krška občina okrepila občinsko mrežo te ponudbe. Postaj je zdaj skupaj 11, na voljo je 55 koles, obenem pa so v Mestni občini Krško v zadnjih letih uredili skupaj približno 40 kilometrov kolesarskih stez.

Po županovi oceni se je izposoja koles v občini dobro prijela. "Bistveno je, da kolesarska mreža živi in da se izposoja širi," je dejal. Kolesa si trenutno izposojajo predvsem mlajši uporabniki, v občini pa bi radi za to navdušili tudi nekoliko starejše občane, je dodal.

V občini širijo tudi omrežje kolesarskih stez. Navedel je kolesarsko stezo ob Savi, več krajših odsekov in 19,5-kilometrsko kolesarsko povezavo Krško-Kostanjevica na Krki, ki jo že gradijo in bo končana predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta.

S skupno vrednostjo približno 6,7 milijona evrov gre tudi za eno največjih tovrstnih mobilnostnih naložb v Mestni občini Krško in Občini Kostanjevica na Krki, je še poudaril Stanko.

Po občinskih podatkih bosta omenjeni občini pri tej naložbi iz evropskega sklada za regionalni razvoj in po dogovoru za razvoj regij deležni nekaj več kot 3,5 milijona evrov evropske denarne podpore. Država bo prispevala nekaj manj kot 890.000 evrov, preostanek naložbe bosta pokrili občini.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Krški župan Miran Stanko o novih mobilnostnih pridobitvah v Mestni občini Krško Krški župan Miran Stanko o novih mobilnostnih pridobitvah v Mestni občini Krško

Galerija