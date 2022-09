Spet obračun v Brezju, enega od vpletnih obravnavali že 60-krat; divjali tudi v lokalu

14.9.2022 | 13:45

Brezje (foto: arhiv DL; M. Ž.)

Včeraj nekaj po pol drugi uri popoldne so se policisti odzvali na klic iz Brezja o razbitih avtomobilih in poškodovanih osebah. Operativno komunikacijski center je na kraj napotil več policijskih patrulj. Na kraju so našli dve poškodovani vozili in dve poškodovani osebi. Po prvih ugotovitvah ogleda naj bi 33-letnik z orodjem lažje poškodoval 36-letnika, 20-letnik pa s kolom lažje poškodoval 21-letnika ter zraven še kombi, v katerem je slednji sedel. Ob tem je bilo izrečenih tudi več groženj. Ko sta se želela poškodovana s kombijem iz kraja umakniti, naj bi se 20-letnik z drugim avtom nekajkrat namerno zaletel v njun kombi. Na kombiju je nastalo za nekaj tisoč evrov škode.

Policisti bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in groženj kazensko ovadili 33-letnika (v zadnjih dveh letih so ga devetkrat obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru, dvajsetkrat zaradi več različnih prekrškov iz področja prometne varnosti, v zadnjih šestnajstih letih pa so ga zaradi sumov različnih premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, obravnavali že dvaintridesetkrat) in 20-letnika iz Brezja (zaradi različnih prekrškov iz področja varnosti cestnega prometa so ga v zadnjih dveh letih obravnavali že dvanajstkrat, šestkrat zaradi prekrškov iz področja javnega reda in miru; zaradi različnih kaznivih dejanja so ga do sedaj trikrat ovadili).

Razbijali in se tepli

Zvečer, nekaj pred osmo, so na pomoč klicali policiste iz gostinskega lokala v Cerkljah ob Krki, kjer je več oseb razbijalo inventar. Začelo se naj bi z nedostojnim vedenjem v lokalu. Ko je lastnik tri kršitelje opozoril, so odvrnili z nasiljem in ga lažje telesno poškodovali, tako da je moral iskati zdravniško pomoč. Med divjanjem je trojica poškodovala računalnik, razbijala steklenice in kozarce, ukradla nekaj steklenic žganja in za povrhu odšla brez plačila zapitka. V epilogu bodo policisti napisali pet kazenskih ovadb za tri osumljence, in sicer dve za sum storitve kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari ter po eno za goljufijo, tatvino in lahko telesno poškodbo. Dva osumljenca naj bi bila iz Gazic, stara 21 in 14 let, tretjega še iščejo. Lastnikom so povzročili za okoli dva tisoč evrov škode.

Vlom v avtomat za hrano in pijačo

Na Tovarniški ulici v Krškem so neznanci vlomili v avtomat za hrano in pijačo. Odnesli so denar, ki so ga našli v avtomatu, prav tako so pobrali vso (brezalkoholno) pijačo, ki je bila v njem. Točno škodo še ugotavljajo.

Pozabljena denarnica dobila novega lastnika

Na policijski postaji v Novem mestu se je zglasila Novomeščanka, ki je pri nakupovanju v eni od novomeških trgovin na blagajni pozabila denarnico. V njej je imela okoli štiristo evrov ter bančne kartice in dokumente. Ko so pregledali posnetke nadzornih kamer, so ugotovili, da je neznani moški izkoristil priložnost in si prisvojil pozabljeno denarnico. Preiskava je v teku.

(Pre)glasna glasba in vsiljivo beračenje

Novomeški policisti so ob desetih zvečer zaradi glasne glasbe intervenirali v Brezju. Tam so praznovali rojstni dan, pri tem pa vrteli glasbo iz zvočnika. Kršitelju so napisali plačilni nalog, zvočnik pa so ugasnili.

Novomeški policisti so napisali plačilni nalog 21-letniku iz Brezja in uvedli postopek o prekršku za 17-letnika iz Otočca, ker sta na bencinskem servisu ob avtocesti vsiljivo beračila. Prijavo o domnevnem beračenju so zvečer prejeli tudi iz Zalok – tam naj bi vsiljivo beračila 18-letnik in 58-letnica iz Krškega. Pred prihodom policistov sta že odšla s kraja, zato se bodo z njima pogovorili v prihodnjih dneh.

Mejne zadeve in tujci

Na območju Policijske uprave Novo mesto so prijeli 43 tujcev, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo. Vsi so bili prijeti na območju Posavja (Loče, Brezje pri Veliki Dolini, Ponikve, Rigonce in Laze), prihajali pa naj bi iz Kube, Pakistana, Afganistana, Indije in Turčije. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Policisti so sicer v minulih 24. urah na interventno številko policije sprejeli 204 klicev, od tega je bilo 63 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

M. K.