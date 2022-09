SOS v Sevnici: V novi finančni perspektivi več sredstev za občine

15.9.2022 | 08:20

Zasedanje v Sevnici (Foto: Sekretariat SOS)

Sevnica - Minister za za kohezijsko politiko Aleksander Jevšek je na včerajšnji seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS) v Sevnici zavrnil nekatere navedbe, da bo za občine v novi finančni perspektivi na voljo manj sredstev kot prej. "Gre za dezinformacije. V Regionalnem razvojnem skladu bo na voljo 350 milijonov evrov več denarja, od tega za občine 35 milijonov več," je dejal.

Po besedah Jevška sta pri črpanju evropskih sredstev za Slovenijo pomembna predvsem dva dokumenta, to sta partnerski sporazum z Brusljem, ki ga je Evropska komisija že odobrila, in program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Slednji je po njegovih besedah v večini že usklajen z Evropsko komisijo in bo v petek poslan v Bruselj kot zadnja neuradna verzija. V začetku oktobra ga bo predvidoma potrdila vlada, predstavljen bo tudi obema kohezijskim regijama. Z razpisi za izvajanje nove finančne perspektive bi lahko tako začeli z novim letom.

Glede slovenske zahodne kohezijske regije je ocenil, da je bila glede na razvojni koeficient, ki ga je Bruselj uporabil za delitev evropskih sredstev, "premalo financirana v tistih občinah, ki so razvojno slabše kot nekatere občine na vzhodu". Zato so se odločili, da bodo razliko zagotovili iz integralnega proračun. Pri financiranju bosta tako država in EU zagotovila po 40 odstotkov, 20 odstotkov pa upravičenci. "S sem so zahteve zahodne kohezijske regije izpolnjene," je dejal.

V vzhodni kohezijski regiji pa po besedah ministra opozarjajo, da bo pri črpanju evropskih sredstev zmanjkalo denarja za projekte, povezane z vodooskrbo. "Zato smo se z ministrom za finance dogovorila, da bomo v primeru, da bo to treba, šli v dofinanciranje iz integralnega proračuna," je dejal na seji, ki se jo je udeležil na povabilo Skupnosti občin Slovenije (SOS). Zavzel se bo tudi, da se ohrani in izboljša štipendijske sheme.

Opozoril je, da v novi finančni perspektivi Evropska komisija več ne bo namenjala denarja za poslovno-obrtne cone občin, ker je ugotovila, da jih je veliko praznih in da vloženi denar ne prinaša dodane vrednosti. Zato se je ministrstvo po njegovih besedah odločilo, da bo pogledalo, kje so omenjene cone res nujne. Več bo sicer znanega marca, ko bodo verjetno odpirali operativni program, je dejal.

Izrazil je še željo, da bi poenostavili postopke pri črpanju evropskih sredstev. Tako naj bi januarja za vse deležnike pripravili izobraževanja. Njihov cilj je poenotiti merila za črpanje, poenostaviti postopke in nadzor. S slednjim bi skrajšali čas od odobritve projekta do izplačila.

V razpravi so župani opozorili predvsem na mehanizem celostne teritorialne naložbe, ki da je nepošten do urbanih središč, ki niso mestne občine. Po besedah Jevška omenjeni mehanizem do novega leta ne bo spremenjen, ker za to ni časa. Se pa lahko o tem, da se denar deli drugače, po njegovih besedah pogovarjajo po tem, ko bo po uveljavitvi novele zakona o vladi področje regionalnega razvoja prišlo pod službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi.

Povprečnine

Županje in župani so razpravljali tudi o višini povprečnine. Predstavniške organizacije občin so namreč konec avgusta oblikovale skupen predlog višine povprečnine za leto 2022 – pri tem so upoštevale dejanske stroške občin v letu 2021, katerim so prištele stopnjo inflacije v višini 11%. Tako prelagajo dvig povprečnine v letu 2022 na 736,66 € na prebivalca občine, ki bi ga bilo mogoče uzakoniti ob rebalansu proračuna. Ministrstvo za finance je pisno sporočilo, da sprememba obsega povprečnine za leto 2022 ni predvidena, saj je bila določena na podlagi že podpisanega Dogovora o višini povprečnine.

Vodstva združenj občin so sočasno na Ministrstvo za finance naslovila tudi skupen predlog višine povprečnine za leti 2023 in 2024. S strani predstavnikov občin predlagana višina povprečnine za leto 2023 je 776,40 € na prebivalca občine, za leto 2024 pa 783,03 €. Določitev višine povprečnine za leto 2023 bo po besedah Ministrstva za finance potekala na podlagi določil Zakona o financiranju občin v prihodnjih dneh.

M. K.